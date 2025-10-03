Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle sürekli değişiyor. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG’ye yapılan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bugün akaryakıt ürünlerinden LPG’ye zam geldi. Fiyat artışı gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı. Peki, otogaza (LPG) ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 3 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...