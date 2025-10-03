Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi LPG’YE ZAM GELDİ, TABELA DEĞİŞTİ! Otogaza (LPG) ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 3 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Araç sahipleri dikkat: LPG'ye zam geldi! Otogaza (LPG) ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?

        Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Akaryakıt fiyatları 3 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla güncellendi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye zam geldi. Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar belli oldu. Peki, otogaza (LPG) ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 3 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        Giriş: 03.10.2025 - 08:30 Güncelleme: 03.10.2025 - 08:30
        • 1

          Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle sürekli değişiyor. Bu nedenle benzin, motorin ve LPG’ye yapılan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bugün akaryakıt ürünlerinden LPG’ye zam geldi. Fiyat artışı gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı. Peki, otogaza (LPG) ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 3 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        • 2

          LPG’YE ZAM GELDİ

          Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma LPG’ye zam olarak yansıdı.

          Otogazın (LPG) litre fiyatına 1 lira 20 kuruşluk zam geldi. Fiyat artışı 3 Ekim 2025 Cuma gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.

        • 3

          BENZİN VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          Benzin ve motorin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        • 4

          3 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul (Avrupa Yakası)

          Benzin litre fiyatı: 53.29 TL

          Motorin litre fiyatı: 54.48 TL

          LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        • 5

          İstanbul (Anadolu Yakası)

          Benzin litre fiyatı: 53.13 TL

          Motorin litre fiyatı: 54.35 TL

          LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        • 6

          Ankara

          Benzin litre fiyatı: 54.13 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.48 TL

          LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        • 7

          İzmir

          Benzin litre fiyatı: 54.60 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.81 TL

          LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        • 8

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
