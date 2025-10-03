Araç sahipleri dikkat: LPG'ye zam geldi! Otogaza (LPG) ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Akaryakıt fiyatları 3 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla güncellendi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye zam geldi. Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar belli oldu. Peki, otogaza (LPG) ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 3 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
LPG’YE ZAM GELDİ
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma LPG’ye zam olarak yansıdı.
Otogazın (LPG) litre fiyatına 1 lira 20 kuruşluk zam geldi. Fiyat artışı 3 Ekim 2025 Cuma gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Benzin ve motorin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
3 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.29 TL
Motorin litre fiyatı: 54.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.13 TL
Motorin litre fiyatı: 54.35 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.13 TL
Motorin litre fiyatı: 55.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.60 TL
Motorin litre fiyatı: 55.81 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.