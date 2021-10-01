LPG'li araç kundaklandı, faciadan dönüldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Gaziler semtinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, saat 04.00 sıralarında park halindeki 21 FD 487 plakalı bir araçta yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin uzun uğraşları sonrası otomobilde çıkan yangın söndürdü. Yapılan incelemelerde kundaklandığı belirlenen, aracı yakan şahıs veya şahısların yakalanması için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, LPG'li aracın patlamaması büyük bir faciayı önledi. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.