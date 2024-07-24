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        Haberler Gündem Politika Lozan Antlaşması 101 yaşında | CHP lideri Özgür Özel'den Lozan mesajı - son dakika heberleri | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel'den Lozan'ın 101. yılı nedeniyle mesaj

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:06
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        CHP lideri Özel'den Lozan mesajı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lozan Barış Antlaşmasının 101. yıl dönümünü kutladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağımsızlığımızı dünyaya tescil ettiren diplomatik zaferimiz Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünde Lozan kahramanımız, 2'nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

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        #Lozan Barış Antlaşması
        #Son dakika haberler
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