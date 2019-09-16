Suriye de bir yandan \u00fclkenin kuzeyinde yerel ve k\u00fcresel g\u00fc\u00e7lerin satran\u00e7 oyunu devam ederken di\u011fer yandan \u00fclkenin yeniden in\u015fas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015fland\u0131. Bu yeniden in\u015fay\u0131 bir f\u0131rsat olarak g\u00f6ren \u00c7inli Jin Jiang International Holdings in sahibi oldu\u011fu Fransa merkezli otel grubu Louvre Hotel Group Suriye nin ba\u015fkenti \u015eam da iki l\u00fcks otel a\u00e7maya haz\u0131rlan\u0131yor. Royal Tulip ve Golden Tulip markalar\u0131yla gelecek y\u0131l \u015eam da faaliyet g\u00f6stermeye ba\u015flayacak Louvre Hotel Group, s\u00f6z konusu otelleri Suriyeli Nazha Investments Group(NIG) ile i\u015fletecek.\u00a0 Financial Times \u0131n haberine g\u00f6re Frans\u0131z \u015firket, \u00f6zellikle \u00fclkenin yeniden in\u015fas\u0131 s\u00fcrecinde \u015eam a d\u00fcnyan\u0131n bir \u00e7ok yerinden i\u015f insanlar\u0131n\u0131n gelmesini bekliyor. Bu sebeple g\u00fcvenlik risklerine ra\u011fmen i\u00e7 sava\u015f\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 2011 den bu yana Suriye de yat\u0131r\u0131m yapan ilk uluslararas\u0131 otel i\u015fletmecisi oldu.\u00a0 2010 DA 9 M\u0130LYON YABANCI Z\u0130YARET ETM\u0130\u015eT\u0130 Sava\u015f \u00f6ncesi turizm Suriye i\u00e7in \u00f6nemli bir gelir sa\u011fl\u0131yordu. Suriye Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131 verilerine g\u00f6re 2010 y\u0131l\u0131nda \u00fclkeyi 9 milyon turist ziyaret etmi\u015fti. Turizmin yaratt\u0131\u011f\u0131 istihdam ise 259 bin seviyesindeydi.\u00a0\u00a0 Suriye de Be\u015f\u015far Esad ve rejimine ba\u011flant\u0131l\u0131 ki\u015filere y\u00f6nelik, sivil \u00f6l\u00fcmlerdeki sorumlulu\u011fu sebebiyle uluslararas\u0131 yapt\u0131r\u0131mlar uygulan\u0131yor. Ancak \u00fclkeye turizm yat\u0131r\u0131m\u0131 yapmak isteyen \u015firketlerin \u00f6n\u00fcnde herhangi bir yasal engel bulunmuyor. NIG Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Mounzer Nasa konuyla ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Royal Tulip ve Golden Tulip markalar\u0131yla hizmet verecek iki otelin bulundu\u011fu binalar\u0131 rehabilite etmek i\u00e7in 19 milyon dolar harcad\u0131klar\u0131n\u0131 bildirdi.\u00a0 TUR\u0130STLER\u0130 DE A\u011eIRLAYACA\u011eIZ NIG ile ilk i\u015fbirli\u011fi anla\u015fmas\u0131n\u0131 3.5 y\u0131l \u00f6nce imzalad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Louvre Hotel Group Ortado\u011fu ve Kuzey Afrika B\u00f6lgesi Ba\u015fkan\u0131 Amine Moukarzel, Louvre un otellere Avrupal\u0131 genel m\u00fcd\u00fcrler atayaca\u011f\u0131n\u0131 ve personel al\u0131m\u0131 ve e\u011fitiminden bizzat sorumlu olacaklar\u0131n\u0131 belirtti. \u015eu anda \u015fehirde \u00e7ok fazla 4 ve 5 y\u0131ld\u0131zl\u0131 otel bulunmamas\u0131 nedeniyle y\u00fcksek doluluk oranlar\u0131 beklediklerini\u00a0s\u00f6yleyen Moukarzel Zor d\u00f6nemlerde uluslararas\u0131 ziyaret\u00e7ilerin misafir edilmesi gerekiyor. \u015eu anda diplomatlar ve yard\u0131m kurulu\u015fu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 \u015eam da\u00a0kal\u0131yor. Gelecekte turistleri de a\u011f\u0131rlayaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz ifadelerini kulland\u0131. Moukarzel burada otel a\u00e7man\u0131n politik bir karar olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi. Golden Tulip ve Royal Tulip markal\u0131 oteller i\u00e7 sava\u015f \u00e7\u0131kmadan \u00f6nce de \u015eam da faaliyet g\u00f6steriyordu. D\u00fcnya genelinde 1.500 civar\u0131nda otel i\u015fleten Louvre Hotel Group 2015 y\u0131l\u0131nda \u00c7in devlet \u015firketi\u00a0Jin Jiang International Holdings taraf\u0131ndan sat\u0131n al\u0131nd\u0131. Grubun Ortado\u011fu da 67 oteli bulunuyor.\u00a0