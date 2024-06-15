LÖSEV’den lösemi ve kanserle mücadele eden ailelere 50 bin liralık yardım çeki | Sağlık Haberleri

LÖSEV’den lösemi ve kanserle mücadele eden ailelere 50 bin liralık yardım çeki | Sağlık Haberleri

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LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı), “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can” diyerek vekaleten kurban bağışlarını kabul ediyor, 12 ay boyunca taze et ve et ürünleri olarak Vakfa kayıtlı, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerine ulaştırıyor.

Kurban bayramı öncesinde de “Mutlu Et” Projesi kapsamında et ve et ürünleri yardımlarını hastalarına ulaştıran LÖSEV, yapılan bayram ve niyet bağışlarıyla da lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin hastaların tedavi, eğitim, konaklama başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

LÖSEV’e yapılan bağışlarla Vakfa kayıtlı ailelere her ay düzenli olarak nakdi destekler sağlayan LÖSEV, bayram öncesi yüzlerce aileye 50 bin TL yardım çeki iletiyor. Türkiye genelinde başlatılan bu destekler, Ankara başta olmak üzere, Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Bursa, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinde, lösemi ve kanser ile mücadele eden yüzlerce aileyi sevindiriyor.

NİYET BAĞIŞLARINIZ HAYAT BULSUN LÖSEV, 20 yıldır Vekaleten Kurban bağışlarını kabul ediyor, kurban kesimlerini dini usullere uygun olarak; noter, veteriner hekim, din görevlisi huzurunda, bağışçıların isimlerini tek tek okuyarak, kesimleri kameralarla kayıt altına alarak gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra dileyen bağışçılar lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukların ilaç, kan, tedavi masrafları için “Niyet Bağışı” seçeneğini tercih edebiliyor. Bağışçıların kalplerinden geçen niyetleri doğrultusunda gerçekleşen Niyet bağışları ile tedavi sürecindeki çocuklar hayata bağlanıyor. LÖSEV yetkilileri bağışçılara çağrıda bulunuyor; “Niyet bağışlarınızla tedavi bekleyen çocuklar ve ailelerin ihtiyaçlarına destek olabilirsiniz.”

HASTANE ODASINDA BAYRAM ZİYARETLERİ LÖSEV’in kayıtlı hastalarına destekleri bunlarla sınırlı kalmıyor. LÖSEV, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde tedavisi devam eden lösemi ve kanser hastası çocuklar ve refakatçi annelerine bayramlıklar iletiyor, bayram sevincini doyasıya yaşamaları için hastanelere ziyaretler gerçekleştiriyor ve bayramlaşıyor. Hediye ve sürprizleriyle tedavi sürecini olumlu etkileyen moral ve motivasyonun devamını sağlayan LÖSEV, hastalarının evlerine de benzer ziyaretler gerçekleştirerek gıdadan giysiye, oyuncaktan hijyen malzemelerine, mobilyadan beyaz eşyaya tüm ihtiyaçlarına kalıcı çözümler yaratıyor.