LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

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LÖSEV kanserle mücadele eden aileleri 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleriyle destekliyor. Mutlu Et projesi kapsamında bu yıl da 10 binlerce aileye et yardımı yapılacak.

LÖSEV Kurban Bayramında yapılan vekâleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini sürdürüyor. Lösemi-kanser tedavilerinde özelikle protein tüketimi hayati önem taşıyor. Araştırmalar kansere yönelik iyileşmeyi sağlayacak fonksiyonların pek çoğu için proteinin önemini ortaya koyuyor. Öte yandan yetersiz protein alımı, hastalığın iyileşmesini yavaşlatıyor ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini azaltıyor. Bu yüzden kanser tedavisi gören hastaların, sağlıklı insanlardan yüzde 50 daha fazla protein ihtiyacı olduğu biliniyor.

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Ayşenur Bayazıt 81 İLDE İHTİYAÇ SAHİBİ KANSER HASTALARINA ET DAĞITIMI YAPILIYOR Mutlu Et projesi kapsamında Habertürk'e açıklamalarda bulunan LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatör Yardımcısı Ayşenur Bayazıt, "Proje kapsamında Kurban Bayramı dönemi boyunca bağışçılarımızdan aldığımız vekaleten kurban bağışlarıyla bayramın ilk 3 günü anlaşmalı olduğumuz et entegre tesislerinde dini vecibelere uygun olarak ve bağışçılarımızın da isimleri okunarak kesimi gerçekleştiriyoruz. Kurban bayramının hemen akabinde dağıtabileceğimiz ilk parti taze kırmızı eti ailelerimize hemen ulaştırıyoruz" dedi. Dağıtılamayan etlerin ise anlaşmalı firmalara emanet ettiklerini kaydeden Bayazıt, "12 ay boyunca 81 ilimizdeki yaklaşık 90 bin lösemi-kanser hastası çocuk ve yetişkin hastamıza anlaşmalı olduğumuz firmalardan peyderpey taze kırmızı et olarak ailelerimize dağıtıyoruz. Özellikle tedavi ve kemoterapi süreçlerinde taze kırmızı et tüketiminin protein desteği açısından büyük bir önemi var. Bu, hastaların iyileşmeleri için çok önemli olduğundan bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da Kurban Bayramı öncesinde tüm illerimizde çok yoğun bir şekilde kırmızı et paketlerimizin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Paketlerimizin içeriği taze ve kaliteli et ürünleri açısından çok zengin. Bu süreçte hastalarımızın iyileşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

2023'TE 60 BİN ADET KIRMIZI ET PAKETİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Bayazıt, geçen yıl Kurban Bayramı döneminde bir yıl boyunca ailelere yaklaşık 60 bin adet kırmızı et paketi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: "Dün İstanbul'da Avrupa yakasında ikamet eden 150 ailemize kırmızı et paketi gerçekleştirdik." TÜM KANSER HASTALARI FAYDALANABİLİYOR MU? Ayşenur Bayazıt, Sosyal Hizmetler ekipleri olarak sık sık hastane ziyaretleri yaptıklarını, hastanelerin hematoloji, onkoloji ve kemoterapi ünitelerini ziyaret ederek yeni kanser tanısı almış ailelere ulaştıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ailelerimizin vakfımıza kayıt olmalarını sağlıyoruz. Sosyal Hizmetler departmanı olarak dosyalarını oluşturduktan sonra her ailemizin ihtiyaçları oranında ve eşit bir şekilde ayni ve nakdi yardımlarımızı iletmeye o andan itibaren başlıyoruz. Hastalığın ilk tanı aşamasında, hasta akut dönemdeyken, kemoterapi sürecindeyken en fazla nakdi ve ayni yardımlarımızı iletmeye başlıyoruz. Özellikle ilk bir yıllık dönemde çok yoğun bir şekilde bu yardımları yapıyoruz. Daha sonraki süreçte ise hastalarımız iyileşmeye başladıktan sonra artık sosyal hayata karışmaya başladıktan sonra psiko-sosyal desteklerimiz oluyor." Bayazıt, "Hasta yardım isterse, hastalığın iyileşmeme veya nüksetme gibi bir durumu varsa veya nakil söz konusu ise ya da sosyo-ekonomik anlamda hala bir ihtiyaç söz konusu ise ailelerimizin taleplerini dikkate alıyoruz. Dosyalarını tekrar inceliyoruz. Sosyal incelemelerden sonra hastamıza yine ihtiyacı oranında yapabileceğimiz tüm destekleri sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu. AİLELER LÖSEV'E TEŞEKKÜR ETTİ Ergün Gökyüz, oğlu Ömer Asaf'a geçen yıl temmuz ayında kanser teşhisi konulduğu söyleyerek, "Oğlum 4.5 yaşındaydı. Genizeti-bademcik nedeniyle KBB uzmanına gitmiştik. Patoloji sonuçları geldi ve eylülde hastaneye yatırıldı. Lenf kanseri teşhisi konuldu ve 6 ay tedavi gördük. Şükür şu an iyi gibiyiz. LÖSEV'in hastalar için yaptığı yardımlar muhteşem. Biz de bağışımızı LÖSEV'e yapmaya çalışıyoruz" dedi.

HEM OĞLU HEM EŞİ HASTA OLAN IRMAK: DESTEKLERİNİ HİÇBİR ZAMAN ESİRGEMEDİLER Hem eşi hem oğlu hasta olan Mürsel Irmak, "Eşime yaklaşık 2 sene önce lösemi tanısı konuldu, yaklaşık bir sene sonra da oğlum da beyin tümörü tespit edildi. Tedavileri devam ediyor. Eşime ilik nakli yapıldı. Şu an nakil uyum sürecinde. Süreç başından beri yanımızdalar. Hastanede ziyaretimize geldiler, LÖSEV ile orada tanıştık. Desteklerini hiçbir zaman esirgemediler, sürekli aradılar, sordular. Sadece maddi ve manevi destekle kalmadılar. Çok teşekkür ediyorum onlara" dedi. Lösemili bir oğlu olan Esra Güner ise "LÖSEV ile hastanede tanıştık. Oğluma 2 buçuk yaşında lösemi teşhisi kondu. Yaklaşık 2 sene tedavi gördü. Yoğun bakımlık bir sürecimiz oldu. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra gözleri görmedi. Tedavimiz biraz ağırdı ama çok şükür atlattık. Bu süreçte çocuklarımıza her şeyi alıp yediremediğimiz için et dağıtılması bizi çok mutlu ediyor. Hastaların et ağırlıklı beslenmesi gerekiyor ama buna maddi durumumuz çoğu zaman el vermiyor. Bu anlamda LÖSEV'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. "LÖSEV, KİMİN YARDIMA İHTİYACI VARSA ULAŞIYOR, ULAŞTIRIYOR" Yaklaşık 2 senedir meme kanseriyle savaşan 39 yaşındaki Aysun Çelik, "Tedavim hala devam ediyor. Yaklaşık bir sene önce LÖSEV ile tanıştım. Bana çok destek oldular. Buraya gelmek için artık can atıyorum. Çocuklarımı okula bırakıyorum ve 2 saatliğine de olsa buraya geliyorum. İnsanlar LÖSEV'e bağış yapabilirler. LÖSEV binlerce kişiye yardım ediyor. İnsanın kendi ailesi, arkadaşları bu iyiliği yapmıyorken LÖSEV gerçekten kimin yardıma ihtiyacı varsa ulaşıyor, ulaştırıyor. Hastalıkla mücadele edenleri mutlu etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar, ben bunu gördüm. İyi ki LÖSEV var" dedi. LÖSEV'İN DE BİR MESAJI VAR "LÖSEV’e kayıtlı 90 binden fazla lösemi ve kanserle mücadele eden hasta ailelerin yüzde 87’si asgari ücret ve altında gelire sahip, kırmızı et almakta zorlanan aileler. Kanser hastası yetişkinlerde de ekonomik yoksunluğun çok kritik seviyede olduğunu tespit eden LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde aldığı vekâleten kurban bağışları ve yıl içinde yapılan adak bağışlarını hem çocuk hem yetişkin tüm kayıtlı hastalarına ulaştırmaya kararlı. Siz de kanser hastalığının maddi girdabındaysanız www.losev.org.tr adresinden ya da 0312 447 06 60 arayarak LÖSEV ’e ulaşabilir ve tüm imkânlardan faydalanabilirsiniz. LÖSEV’in mücadelesine ortak olmak istersesiz gönüllü ve bağışçı olabilirisiniz."