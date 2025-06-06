Lösemili çocukların Kurban Bayramı sevinci

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre Vakıf, 27 yıldır lösemili çocuklar başta olmak üzere çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden minik kahramanlara umut oluyor.

LÖSEV'e kayıtlı lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar ve aileleri, bayramlaşma etkinlikleriyle bir araya geldi. Kurban Bayramı kutlamaları için düzenlenen gösteriler renkli anlara sahne oldu. Çocuklar, bir yandan etkinliklerle eğlenirken bir yandan da aileleriyle birlikte vakit geçirdi.

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LÖSANTE'de tedavisi devam eden lösemili ve kanserli çocuklar ve anneleri, Kurban Bayramı'nı hastanede karşıladı. LÖSANTE Bayram Programı kapsamında çeşitli kostümler giyen çocuklar, dans edip eğlendi.​​​​​​​