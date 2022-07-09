Lösemi belirtileri ve tedavisi

Vücutta bulunan beyaz kan hücrelerinde meydana gelen kanser türüne lösemi adı verilmektedir. Halk arasında kan kanseri olarak da tanımlanan lösemi, kemik iliği kanseri olarak da adlandırılabilir. Kanın pıhtılaşması için gerekli olan trombositlerin üretildiği kemik iliğinde düzensizlikler meydana gelebilir. Burada beyaz kan hücrelerinde bulunana myeloid ve lenfoid isimli hücreler aşırı ve kontrolsüz bir şekilde çoğalır. Bu çoğalma ile birlikte lösemi meydana gelir. Peki, lösemi nedir, neden olur?
Lösemi Nedir?
Kemik iliğinde kanın pıhtılaşması için gerekli olan trombositlerin üretildiği süngerimsi bir yapıya sahiptir. Bazı kişilerde ise kemik iliğinde bulunan beyaz kan hücrelerinde myeloid ve lenfoid isimli hücreler aşırı ve kontrolsüz bir şekilde çoğalır. Meydana gelen bu kontrolsüz çoğalma lösemi kanserine yol açar.
Lösemi Neden Olur?
Lösemiye neden olan faktörler yaşa, beslenme düzenine ve çevresel etkenlere göre değişiklik gösterebilir. Yetişkinlerde kan kanseri alkol ve sigara kullanımındaki yoğunluğa, kimyasal maddelere, kötü beslenmeye ve enfeksiyonlardan kaynaklı meydana gelebilir. Çocuklarda meydana gelen lösemi ise genel olarak gensel nedenlere bağlıdır. Bunun yanı sıra öpücük hastalığına da yol açan Epstein-Barr ve benzeri virüslerde lösemi kanserine yol açabilir.
Lösemi Tedavi Edilir Mi?
Kan kanseri öldürür mü? sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alır. Lösemide ölüm oranı oldukça yüksektir. Ancak aynı zamanda lösemi tedavi edilebilir kanser türlerinden biridir. Ancak erken teşhis ve tedaviye başlamak hastalığın durumu için büyük önem arz eder.
Lösemi Genetik Midir?
Löseminin genetik olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alır. Yetişkinlerde meydana gelen lösemi dış etkenlere bağlı ortaya çıkar. Ancak çocuklarda meydana gelen lösemi farklıdır. Genetik denilemese de gensel nedenlerden meydana gelebilir.
Lösemi Tedavisi Nasıl Olur?
Löseminin evresine göre uygulanan tedavi değişiklik göstermektedir. Hasta yüksek risk altındaysa uzun ve yoğun bir tedavi uygulanır. Lösemi tedavisinde ilk adımda hem ağızdan hem de damar yolundan kemoterapi uygulanır. Burada merkezi sinir sisteminde hasra meydana geldiyse bunun ilerlemesini önlemek ya da hasar oluşmasını engellemek için beyin omurilik sıvısına da kemoterapi uygulanabilir.
Lösemi Belirtileri
- Kansızlık
- Trombosit düşüklüğünden kaynaklı hafif yaralanma ve darbelerde morluklar ve yoğun kanamanın olması
- Halsizlik
- Yüksek ateş
- Hızlı kilo kaybı
- Vücutta nedensiz ve ağrısız şişlikler
- Diş etlerinde kanama
- Burun kanaması
- Ciltte morluk ve kırmızı lekeler
- Nefes darlığı ve kuru öksürük
- Kemik ağrıları
Kan Kanseri Kaç Yaşında Olur?
Kan kanseri farklı yaş gruplarında meydana gelir. Genel olarak 2-5 yaş çocukluk çağı kanseri olarak adlandırılan kan kanseri, yetişkin genç bireylerde ve 60 yaş ve üzeri kişilerde de görülür.
Lösemi Hastaları Ne Kadar Yaşar?
Lösemide hastalığın teşhisi ve tedaviye erken başlaması sağ kalım oranı için çok önemlidir. Eğer hastalık geç teşhis edilmiş ve tedavide geç kalınmış ise kanser diğer organlarda da ağır hasarlara yol açmıştır. Bu da birkaç ay içerisinde hastalığın ölümle sonuçlanmasına yol açar.
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