İyot Fazlalığı Nedir, Neden Olur ve Hangi Hastalıklara Yol Açar? Vücutta İyot Fazlalığı Belirtileri ve Tedavisi

İyot, insan sağlığı için vazgeçilmez besin kaynaklarından biridir. Vücut kendi içinde iyot üretmediği için bu besin dışarıdan alınır. Gün içinde alınması gereken iyot oranı ise kişilerin yaşına, bağışıklığına ve metabolizmasına göre değişiklik gösterir. Bu yüzden fazla iyot alımı da sağlık için zararlı olabilir. Peki, iyot fazlalığı nedir? Sizler için hazırladığımız yazımızda konuyla ilgili bilinmesi gereken her şeyi bir araya getirdik.

İyot Fazlalığı Nedir?

İnsan vücudunun üretemediği ve dışarıdan alınması gereken bir besin olan iyot, sağlık için faydalıdır. Sağlıklı bir kişinin vücudunda iyot troid bezinde depolanır ve iyot oranı 15-20 mg arasında değişiklik gösterir.

Vücutta İyot Fazlalığı Neden Olur?

İyot fazlalığı, kişilerin bebeklikten erişkinliğe olan kadar dönemden itibaren tuz ya da iyotlu besinleri tüketmesinden ortaya çıkar. Özellikle iyot damlası isimli ürünlerin de bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi iyot fazlalığına yol açabilir.

İyot Fazlalığı Zararları

Sağlık için oldukça faydalı bir besin olan iyotun fazlalığı ise sağlık için zararlar taşır. İyot fazlalığı ile birlikte tiroit bezindeki hormon üretimi bozulur. Bunun yanı sıra kişilerin derisinde alerjiler görülür ve sivilce üretimi artar.

Vücutta İyot Fazlalığı Belirtileri

Vücutta iyot fazlalığı meydana geldiğinde bazı belirtiler ortaya çıkar. İşte iyot fazlalığının belirtileri :

Halsizlik

Cilt kuruluğu

Yorgunluk

Cilt derisinde kalınlaşma

Zihinsel fonksiyonlarda zayıflama, unutkanlık

Kabızlık

Saçta güçsüzleşme ve dökülme

Hızlı kilo alımı

Odaklanma sorunu

Aşırı üşüme

Regl periyotlarında düzensizlik

Saç ve tırnak kırılması

Depresif ruh hali

Hamile kalırken zorluk yaşama

İyot Fazlalığı Tedavisi

Tiroit yüksekliği ile birlikte kişilerin tedavisine aksatılmadan başlanmalıdır. Bu kapsamda sentetik T3 ve sentetik T4 isimli ilaçlar tiroit hormonunu düzenlemek için kullanılır. Bu dönemde aşırı bir hormon salgılandığı için bunu baskılamada yardımcı olan ilaçlar kullanılır. Radyoaktif denilen ve halk arasında atom tedavisi olarak da adlandırılan tedavi kullanılır. Eğer iyot fazlalığı ilerlemiş bir seviyede ise cerrahi operasyon ile tiroit bezleri de alınabilir.

İyot Fazlalığı Hangi Hastalıklara Yol Açar?

İyot fazlalığı sağlık için oldukça olumsuz bir durumdur. Hormon dengesinin bozulmasının yanı sıra farklı hastalıklara da yol açabilir. Vücutta fazla iyot birikimi meydana geldiği için özellikle deri hastalıklarına neden olabilir. Deride fazla sivilce oluşumunu yaşanır. İyot fazlalığı gebe kalma ihtimalini de olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu yüzden normal değerlerin üzerine çıktığı anda fazla iyotun baskı altına alınması gerekir.

Vücuttan Fazla İyot Nasıl Atılır?

İyot, insan vücudunda üretilen bir besin değildir. Ancak sağlık için çok önemlidir ve dışarıdan besinler ile vücuda iyot alımı gerçekleşir. Ancak bazı yanlış tüketim alışkanlıkları ve iyot damlasının dengesiz kullanımı fazla iyot birikimine yol açar. İyotun sadece yüzde 30’u tiroid bezine gider. Geri kalan yüzde 70 ise böbreklerde birikir. Bu yüzden fazla iyot, idrar yolu ile dışarı atılır. Bu yüzden kişilerin fazla su tüketimi önerilir. Eğer doğal yollar ile fazla iyot vücuttan atılmaz ise burada hormon dengeleyici ilaçlar ile fazla iyot değerleri kontrol altına alınmalıdır.