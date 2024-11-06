Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Lösemi ilk 5 yaşta daha sık görülüyor | Sağlık Haberleri

        Lösemi ilk 5 yaşta daha sık görülüyor

        Lösemi, kemik iliği ana kök hücrelerinin genetik bir zemin varlığında çeşitli çevresel faktörlerin de etkisiyle kontrolsüz çoğalması ve ölümsüz hale dönüşmesi sonucu oluşur. Çocukluk çağı kanserlerinin en yaygın türünün lösemi olduğunu ve çocuklardaki kanser vakalarının yaklaşık 3'te 1'ini oluşturduğunu paylaşan Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Savaş Kansoy, "Lösemi en çok ilk 5 yaşta görülüyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lösemi ilk 5 yaşta daha sık görülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çocuklarda görülen kanserlerin nedeninin tam olarak bilinmemesiyle birlikte yüzde 2-3 vakada kalıtsal etkenlerin rol aldığının düşünüldüğünü paylaşan Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Savaş Kansoy, “Anemi, lökosit değerlerinde farklılık, klinik olarak karaciğer ve dalak büyüklüğü, yaygın lenfadenopatiler, deride ekimoz denilen morarmalar, çift taraflı burun kanaması, ateşli enfeksiyonlar lösemi belirtileri olarak sayılabilir” diye konuştu.

        LÖSEMİ TEDAVİSİ 2 YIL SÜREBİLİR

        Löseminin akut lenfoblastik lösemi, akut miyeloblastik lösemi ve kronik miyelositer lösemi olmak üzere üç türünün bulunduğuna değinen Prof. Dr. Kansoy, “Hastalık; hemogram, periferik yayma, kemik iliği aspirasyonu incelemeleri ile tanı alır. Klinik ve genetik risk faktörlerine göre löseminin risk gruplarının belirlenerek kemoterapi kolları belirlenir ve gerekli ise kök hücre nakli için karar verilir. Tedavi 1-2 yıl kadar sürebilir” dedi.

        "ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN PSİKOLOJİK DESTEK ALMALARI ÖNEMLİ"

        Bu uzun süreli ve stresli tedavi sürecinde gerek çocukların gerekse de ebeveynlerin her zaman psikolojik destek almalarının ruhsal travmalar açısından önem taşıdığını paylaşan Prof. Dr. Kansoy, “Lösemili Çocuklar Haftası bu konudaki farkındalığın artması açısından giderek daha çok önem kazanıyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi
        'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        Habertürk Anasayfa