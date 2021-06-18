"ÖZÜR DİLERİM"



Bu karelerin basına yansımasının ardından Loris Karius'tan açıklama gecikmedi. Karius, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Dün tatilimde başka bir kadınla olduğum fotoğraflar basına sızdı. Sophia ile uzun süredir ayrı olduğumuz doğru ve şimdi de darmadağın olduğu için üzgünüm. Bunun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.