Londra'da binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı

İÇİŞLERİ BAKANINA SERT TEPKİ

Savaşı Durdur Koalisyonundan Lindsey German da "Başbakan ve polis, bu yürüyüşü iptal etmemizi istedi. Suella Braverman, engellemek istedi. Ama 'Hayır' dedik ve 'Yürüyeceğiz' dedik. İsrail, Gazze'yi bombaladıkça, Batı Şeria'da insanları hapse atmayı sürdürdükçe, çocukları öldürmeye devam ettikçe biz de yürüyeceğiz." diye konuştu.

German, Braverman'a tepki göstererek, "Bu, barışçıl bir yürüyüş. Biz, kimseden nefret etmiyoruz ama ateşkes çağrısı yapmayı reddeden tüm siyasetçilerden hesap soracağız." ifadesini kullandı.