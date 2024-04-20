Londra Belediye Başkanı Khan'dan, İngiltere Başbakanı Sunak ve ABD Başkanı Biden'a Gazze çağrısı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden'dan Gazze'de akan kanın durması için nüfuzlarını kullanmasını istedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda bu yıl 19'uncu kez "Meydanda Bayram" etkinliği düzenlendi.

Müslüman ülkelerden yiyecekler ve hediyelik eşyaların satılıp ülke kültürlerinin tanıtıldığı stantların kurulduğu meydanda farklı ülkelerden müzik ve dans grupları gösteriler sergiledi.

Etkinliğin ev sahibi Londra'nın Müslüman belediye başkanı Sadık Khan, meydanda toplanan binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada, "Bu ramazan, hayat pahalılığı, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve Gazze'de yaşanan yıkım nedeniyle çok zor geçen bir ramazan oldu." diye konuştu.

Khan, son altı aydır Gazze'de yaklaşık 14 bini çocuk olmak üzere 34 bine yakın insanın öldürüldüğünü belirterek, "Esirlerin serbest bırakılmasını ve akan kanın durdurulmasını istiyoruz, ateşkes istiyoruz, İsrail'e silah satışının durdurulmasını istiyoruz. Başbakan Rishi Sunak ve Başkan Joe Biden, ölümlerin durdurulması için nüfuzunuzu kullanın diyoruz." ifadelerini kullandı.

Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen bayram etkinliğinin her inanç grubundan insanı bir araya getirdiğinin de altını çizen Khan, "Bu büyük şehirde sadece inançları hoş görmüyoruz. Onlara saygı duyuyor ve kabul ediyoruz. Toplumları bölmeye çalışan insanlar var. Müslümanları Yahudilerle, Hinduları Sihlerle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Meydanda Bayram, tüm bu nefrete karşı en iyi aşı, en iyi panzehirdir." dedi.