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Canlıların iç organlarının korunması için omurga son derece önemli bir işlev görmektedir. Vücudun belirli bölgelerinde yer alan omurga kemiklerinden oluşan omurgada yaşanılabilecek herhangi bir olumsuzluk kendini ağrıyla belli edecektir. Duruş bozukluklarından biri olarak karşımıza çıkan lomber lordoz nedir, lordoz korsesi nasıl kullanılır, lomber lordoz neden artmıştır, lomber lordoz düzleşmesi, servikal lordoz düzleşmesi, lordoz egzersizleri ve lordoz tedavisi nelerdir? İşte tüm detaylarıyla Lomber Lordoz nedir, ne değildir…

Lordoz Korsesi

Sırt, Omuz, Boyun ve Bel bölgesinde yer alan kasların güçlenmesine ve ağrılarınızın dinmesine yardımcı olan korsenin temel işlevi bireye dik durma alışkanlığını kazandırmasıdır. Mutlaka bir uzman tavsiyesiyle kullanımı uygun olan korsenin, uzun süre kullanımı sırt ve bel kaslarını güçsüzleştirerek hastalığı tekrar ortaya çıkarabilir. Bu yüzden hekim tarafından önerilen sürede kullanılmalıdır.

Lomber Lordoz Nedir

İnsan omurgası, vücut yükünü eşit bir şekilde dağıtılması için doğal eğriliklere sahiptir. Bel bölgesindeki kavisin zamanla ortadan kalkmasıyla Lomber lordoz görülmeye başlanır. Hareket esnekliği kabiliyeti bu eğimin azalmasıyla birlikte düşüşe geçer. Halk arasında bel düzleşmesi olarak söz edilen Lomber lordoz’ın en önemli belirtileri ortaya çıkan ağrılardır.

Lomber Lordoz Düzleşmesi

Boyun bölgesinden başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanan omurganın görüntüsü s harfini andırmaktadır. Omurganın bel bölgesinde hafifçe içeri doğru kıvrılması sağlıklı bir omurga yapısını gösterir. Ancak bu kasların gerilerek bir kas spazmına sebebiyet vermesi Bel düzleşmesine yani Lomber lordoz'a neden olur. Hareketsiz bir yaşam tarzı, masa başın saatlerce çalışmak Lomber lordozun oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Lomber lordoz’un kendini belli eden en önemli delili artan ağrılardır.

Servikal Lordoz Düzleşmesi

Servikal lordoz yani boyun düzleşmesi; sağlıklı bireylerde kişinin boyun bölgesinde yer alan kavisin çeşitli nedenler sonucu düzleşmesidir. Boyun düzleşmesinde yer alan eğimin ters yöne doğru arttığı durumlar da vardır. Bu rahatsızlığa da ters servikal lordoz adı verilir. Günümüzde bu rahatsızlığın nedenlerinin başında duruş bozuklukları gelmektedir.

Lordoz Egzersizleri

Lordoz egzersizlerindeki asıl amaç kas kasılmalarının önüne geçerek kasları rahatlatmaktır. Lomber lordoz egzersizlerinden bir kısmı kasları güçlendirirken bir kısmı da gevşetmektedir.

Hamstring Curl,

Hip Bridge,

Hip abduction ve

Plank hareketleri

Ayaklarınızı düz hizada tutun ve ellerinizle parmak uçlarınıza dokunun. Bunu yaparken boyun ve baş düz olmalıdır. Sırt üstü yatarak bir ayağınızı havaya kaldırın. Vücudunuzu düz bir vaziyette tutarak dirseklerinizi bükün ve ellerinizi duvara dayayın. Vücudunuz dik bir pozisyonda devam ederek duvara yaslanan. Dirseklerinizi kırarak kendini duvara doğru itin.

Lordoz Tedavisi

Öncelikle hastalığın altında yatan neden gün yüzüne çıkarılmalıdır. Eğer fazla kilodan dolayı bir bel düzleşmesi yaşanıyorsa bu kiloların verilmesi doğrultusunda bir çaba gösterilmelidir. Uzun süre ayakta bir iş yapmanız gerekiyorsa her iyi ayağınızdan destek alın. Yatak konusunda da son derece seçici davranmak gerekiyor. Hepimizin bildiği üzere kullandığımız yatakların özellikle omurgalarımız üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri bulunuyor. Bu noktada belin şeklini almayan, sert yataklar tercih edilmelidir. Lomber lordoz için egzersizler de oldukça önemlidir. Ancak egzersiz sırasında yapacağınız yanlış bir hareket lordozun kötüleşmesine sebebiyet verebileceğinden bu konuda dikkatli olunmalıdır.

Lordoz tedavi sırasında hastanın gündelik işlerini yapıp yapamadığı sorgulanır. Rahatsızlık ileri bir seviyeye ulaşmışsa fizik tedaviye yönlendirilir. Hastalığın tedavisi için son aşama olarak ameliyat karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu tedavi yöntemleri hastalığın şiddetine göre değişim göstermektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner