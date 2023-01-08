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Kan şekeri değerleri kanımızda yer alan glikoz miktarını ölçer. Eğer kanımızda olması gerekenden fazla miktarda glikoz varsa bu vücudun işlevini bozarak pek çok dokuya zarar verebilir. Aynı şekilde düşük miktarlarda kanda bulunan glikoz da sorun teşkil eder. Kan şekeri düşüklüğü neden olur, kan şekeri düşerse ne yapılmalı, kan şekeri düşerse ne olur, kan şekeri düştüğünde ne yemeli, kan şekerinin düştüğü nasıl anlaşılır? Merak edilen detaylarıyla soruların cevapları haberimizin devamında…

Kan Şekeri Düşüklüğü Neden Olur?

Kan şekeri düşüklüğünden söz edebilmemiz için kan şekeri seviyesinin 50mn/dl altında seyretmesi gerekmektedir. Normal şartlarda bu sınıra ulaşım oldukça zordur. Bu rağmen kan şekeriniz bu sınırın altına düşüyorsa yardım almanız gerekmektedir. Kan şekeri düşüklüğünün başlıca sebepleri vardır.

Ilık ya da soğuk ortamdan aniden sıcak bir ortama geçmek

Düzensiz ve sağlıksız beslenme

Kadınlarda regl başlangıcı

Yoğun alkol tüketimi

Diyabet ilaç düzeylerinin doğru ayarlanmaması

Karbonhidrat tüketiminin vücudun ihtiyacını karşılamaması

Ağır egzersizler yapmak

Yeme bozukluklarının yaşanması

Karaciğer ve böbrek hastalıkları

Kan Şekeri Düşerse Ne Yapılmalı?

Kan şekerinin düşüklüğünün tedavisini gerçekleştirmek için öncellikle kan şekerinin neden düştüğünü belirlememiz gerekir. İlaca bağlı bir düşüklük yaşanmışsa ilaç kesilmelidir. Eğer pankreasta bir tümör varsa bu tümörün temizlenmesi gerekir. Şayet kan şekerinde düşme öğünlerden önce gerçekleşmişse gıda takviyesi yapılmalıdır. Hafif düzeyde seyreden kan şekeri düşüklüğünde(Hipoglisemi) meyve suyu ya da 4 5 tane kesme şeker yardımıyla kan şekeri yükseltilmeye çalışılır. Eğer daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalırsanız derhal hastaneye başvurmalı ve damar içi enjeksiyon yaptırılmalıdır.

Kan Şekeri Düşerse Ne Olur?

Kan şekerimiz yükseldiğinde ya da düştüğünde vücudumuz çeşitli reaksiyonlar gösterir. Bu reaksiyonlardan bir şeylerin yolunda olmadığını anlarız. Peki, kan şekerimiz sınırın altındaysa ne olur? Öncelikle kan şekerimiz düştüğünde soğuk terler dökmeye başlarız. Titreme ve terleme baş gösterir. Baş ağrısı ve baş dönmesi gibi semptomlarda kendini belli eder. Bilinç bulanıklığı, halsizlik, göz kararması ve konuşma bozuklukları görülebilir. Hareketler yavaşlar. Tüm bu belirtiler önüne geçilmediği takdirde kişiyi komaya sokarak ağır bir tabloya dönüşebilir. Bu ağır tabloda kişi müdahalesini kendi yapmamalı en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Kan Şekeri Düştüğünde Ne Yemeli?

Herhangi bir bilinç bulanıklığı yaşamıyorsanız ağız yoluyla şekerli takviyeler alarak kan şekeri düzeyinizi dengeleyebilirsiniz. Özellikle meyveler adeta doğal glikoz kaynaklarıdır. Basit karbonhidrat kaynaklarından ekmek ve un mamulleri de kan şekerinizin yükselmesine katkı sağlayacaktır. Kola tarzı asitler içecekler ve meyve suları da kan şekeri düşüklüğüne bire birdir. Ayrıca anlık olarak kurtarıcı görevi gören kesme şekerleri de kan şekerinizi arttırmaktadır. Pasta, kek, reçel, bal ve çikolata da içerdikleri yoğun şekerlerle düşük kan şekeri değerlerine sahip kişilerin imdadına yetişmektedir.

Kan Şekerinin Düştüğü Nasıl Anlaşılır?

Bireyin sağlıklı bir sinir sistemine sahip olmasının yegâne kaynaklarından biri şekerdir. Glikoz beynimizin yakıtıdır. Kanımız yer alan glikoz miktarının artış göstermesi ya da düşmesiyle birlikte özellikle beyin fonksiyonlarında bir takım sıkıntılar baş gösterir. Beynimizle bir bütün olan vücudumuzun bu semptomları dışarı yansıtmasıyla kan şekerimizin dengede olmadığı anlaşılır. Kişinin kan şekerinin düştüğü kan testi ve evde kullanılan şeker ölçüm cihazlarıyla anlaşılabilir.

Kan şekerinin düştüğü nasıl anlaşılır?

Kişide boyun ve saç diplerinden başlayan bir terleme görülür.

Sinirlilik, terleme ve açlık belirtileri baş gösterir.

Yorgunluk, halsizlik ve mutsuzluk diğer belirtilerdendir.

Kafa karışıklığı, asabiyet ve ağlama gözlemlenir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner