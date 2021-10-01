UEFA Türkiye temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçı için artık heyecan dorukta. Grupta lider durumda bulunan sarı kırmızılıların E Grubu mücadelesi Lokomotiv Moskova maçıyla devam ediyor. İşte Lokomotiv Moskova Galatasaray maçına dair merak edilenler...

L.MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 22:00'de başlayacak.

L.MOSKOVA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Lokomotiv Moskova Galatasaray karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Cicaldau, Diagne.

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray