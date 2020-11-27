Ford Otosan ve AVL, kamyonlar için otonom sürüş geliştirme konusundaki işbirliklerine yeni bir proje eklediklerini duyurdular.
Yapılan açıklamaya göre, iki şirket "Seviye 4 Otoyol Pilotu" teknolojisine odaklanacak. Otoyol taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirilen bu teknoloji sayesinde kamyonların H2H (hub-to-hub) lojistik merkezler arasındaki taşımacılık faaliyetlerini otonom şekilde yapabilmesi hedefleniyor.
İki şirket, 2019'da 'platooning-otonom konvoy' teknolojisinin gösterimini gerçekleştirmişti.
AVL ve Ford Otosan'ın proje kapsamında öncelikle daha sık karşılaşılan trafik senaryoları üzerinde çalıştığı, proje ilerledikçe senaryoların karmaşıklığının kademeli olarak artırılmasının planlandığı belirtildi. Bu amaç doğrultusunda, lidar, radar, kamera sensörleri ve görev bilgisayarı ile donatılmış iki adet Ford Trucks F-MAX kamyonun, Türkiye ve Almanya yollarında veri toplamaya başladığı da verilen bilgiler arasında.
Gerçek sürüşler sırasında toplanan verilerin, yapay zeka (AI) temelli algılama ve karar verme algoritmalarını eğitmek ve test etmek amacıyla kullanılacağı kaydedildi.
'MALİYETLERDE YÜZDE 30 DÜŞÜŞ YARATACAK'
Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, projeyle ilgili beklentilerini, "Ar-Ge işbirliğimizin bu ikinci aşamasında lojistik merkezler arası otonom taşımacılık için otoyollarda kullanılmak üzere Seviye 4 Otonom Kamyonları geliştirmeyi ve test etmeyi hedefliyoruz. Ağır ticari taşımacılığın otoyollarda geçen önemli bir kısmını otomatikleştirmek suretiyle, Ford Trucks kamyonlarımız daha güvenli, hızlı, ucuz, çevre dostu ve güvenilir taşımacılık sunacak. Filo sahipleri, sürücüler, müşteriler ve toplum için değer yaratacak" sözleri ile ifade etti.
Lojistik merkezler arası otonom taşımacılığın potansiyelini vurgulayan AVL İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach da, "Lojistik merkezler arası taşımacılık faaliyetlerininin otonom hale getirilmesi ile işletme maliyetlerinde yüzde 30'a varan düşüş sağlanması ve kamyonların dahil olduğu kaza sayısının ciddi oranda azaltılması hedefleniyor. AVL'nin teknoloji geliştirme gücü ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, müşterilerimizi sektörlerinde en iyi konumda olmaları için, otonom sürüş çözümlerini devreye almalarında desteklemek istiyoruz" dedi.
Ford Otosan ve AVL, başarılı işbirliklerindeki bir sonraki önemli adım olan lojistik merkezler arası otonom taşımacılık teknolojisini 2021 yılının ilk yarısında tanıtmayı hedefliyor.
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