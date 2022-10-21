Ukrayna'dan dikkat çeken Boris Johnson paylaşımı

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İngiltere'de göreve geldiği ilk günden bu yana eleştirilerin hedefi olan Liz Truss, dün istifa ettiğini resmen açıkladı.

Truss'ın istifası ile birlikte de hem İngiltere hem de dünyada Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakanın kim olacağına dair tartışmalar başladı.

Ukrayna da bu tartışmalara katılan son ülke oldu.

Ukrayna'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda 'Better Call Saul' dizisine atıfta bulunarak 'Better Call Boris' yazılı bir poster paylaşıldı. Ukrayna, savaş döneminde kendilerine güçlü destek veren Boris Johnson'ın geri dönmesini istediği de bu paylaşımla bir kez daha vurgulandı.

Ancak Ukrayna'nın bu paylaşımı İngiltere'de farklı tepkilere de yol açtı. Sosyal medyada birçok kişi hesabın altında "Size destek vermesi, ülkenin başına geçtiğinde bizim için de iyi olacağı anlamına gelmiyor" yorumunda bulundu.

Essex Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Steve Peers, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Orada neler olduğunu anlamadığınız için diğer ülkelerin siyasi süreçleri hakkında yorum yapmamayı düşündünüz mü?" ifadelerini kullandı. Bazı kullanıcılar ise ülkelerin fikirlerini beyan etmede özgür olduğunu ve bunun doğrudan müdahale olmadığını ifade etti.

BORIS JOHNSON'IN UKRAYNA İLE İLİŞKİSİ

Boris Johnson, başbakanlığı dönemindeki son Ukrayna ziyaretinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için insansız gözetleme ve füze sistemleri dahil yeni destek paketini duyurmuş ve "54 milyon sterlinlik 2000 son model insansız hava aracı ve gezici mühimmat paketi, Ukrayna'nın işgalci Rus güçlerini daha iyi takip etmesini ve hedeflemesini sağlayacak" demişti.

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat ayından Ağuatos ayı sonuna kadar ise Ukrayna'ya 2,3 milyar sterlinden fazla askeri ve mali yardım taahhüt etmişti.

Johnson'a, görevinden ayrılmadan önce Ukrayna'ya yaptığı son ziyarette, İngiltere'nin Ukrayna'nın özgürlüğüne verdiği sıkı destek nedeniyle Ukrayna'nın yabancılara verdiği en yüksek ödül olan "Özgürlük Nişanı" takdim edilmişti.

* Haberin görselleri Associated Press ve Ukrayna'nın resmi Twitter hesabından servis edilmiştir.