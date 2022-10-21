İngiltere'de istifa eden Truss'ın yerine kim gelecek?

Son dakika | Liz Truss 45 günde istifa etti: İngiltere'nin yeni başbakanı kim olacak?

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İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı Liz Truss'ın istifa etmesiyle şimdi merak edilen konu ise İngiltere'nin yeni başbakanın kim olacağı. Truss'ın istifasını açıklamasının ardından henüz hiçbir aday resmi bir açıklama yapmadı, ancak İngiliz basınında olası adayların ismi geçmeye başladı. İngiltere'nin yeni başbakanı olması muhtemel isimler;

RISHI SUNAK Truss'ın başbakanlık yarışında rakibi olan Rishi Sunak'ın bu sefer tekrar aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eski İngiltere Maliye Bakanı Sunak, Truss'ı aşırı hızlı vergi indirimlerine karşı defalarca uyardı bunun piyasalarda kargaşa yaratacağını söyledi. Yazın başbakanlık yarışını Truss'a kaybeden Sunak, borçlanarak vergi azaltma politikasının Truss'ın sonunu getireceğini söylemişti. Sunak başbakan olursa, bu görevi ilk defa beyaz olmayan bir kişi üstlenecek.

PENNY MORDAUNT Yazın gerçekleşen başbakanlık yarışında üçüncü sırada yer alan Penny Mordaunt, İngiltere'nin ilk kadın savunma bakanı. Tekrar aday olması kesin görülen Mordaunt'un favori adaylardan biri olması bekleniyor. Eylül 2022'den bu yana Avam Kamarası Lideri ve Lordlar Kamarası Lideri olarak görev yapan Mordaunt, Truss hükümetinin içinde zaman geçirdi, ancak tartışmalı kararların dışında bırakıldı. Mordaunt'ın birçok Muhafazakar milletvekili arasında popüler bir seçim olması muhtemel olsa da, Truss tarafından önemli kararlarda izole edilmiş olması risk oluşturabilir.

BORIS JOHNSON 3 yıllık İngiltere Başbakanlığı görevini artan istifa çağrılarının ardından bırakmak zorunda kalan Johnson yeniden aday olabilir. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bu, epeyce seçmenin tepkisini alabilir, ancak bazı Muhafazakar milletvekilleri ve özellikle parti üyeleri, partinin oy oranını yükseltmek için aksi yönde düşünüyor. Johnson'ın, istifa etmesinin haksızlık olduğunu düşünen çekirdek bir destekçisi vardı ve bu sayı belki de şu anda partiyi genel seçimlerde kurtarabilecek düzeyde büyüdü. Başbakanlığa aday olabilmek için Muhafazakar Parti'nin 360 vekilinden 100'ünün desteğini almak gerekiyor. Telegraph gazetesinin aktardığına göre, şu ana kadar Sunak 29, Johnson 24 ve Penny Mordaunt 11 vekilin desteğini almayı başardı.

SUELLA BRAVERMAN Truss'tan bir gün önce istifa eden eski İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın da başbakanlık yarışında aday olabileceği konuşuluyor. Göçmenlere ve kültür çatışmalarına karşı güçlü bir ses olarak tanınan Braverman, İçişleri Bakanıyken de destekçilerini hayal kırıklığına uğratmadı. Braverman, net yıllık göçü on binlere indirme sözü verdi ve esrarın A sınıfı bir uyuşturucu olmasını teklif etti. Bununla birlikte, Braverman'ın bu yarışa katılırsa çok güçlü olamayacağı ifade ediliyor.

KEMI BADENOCH Son liderlik yarışmasında, sağ eğilimli görüşleri ve fikirleriyle pek çok milletvekilini etkileyen Badenoch, şu an İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı. Braverman gibi Badenoch da bir tür kültür savaşçısı olarak tanınıyor, ancak bu tür konularda daha düşünceli ve seçmenler için potansiyel olarak daha çekici olarak görülüyor. Badenoch için "harika" ya da "korkunç" bir seçenek olduğu düşünülüyor.

SAJID JAVID Theresa May döneminde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Javid, 2019'daki liderlik yarışında ve yaz aylarında gerçekleşen yarışlarda başarılı olamadı. Javid, uzun bir bakanlık geçmişine sahip. Javid, 2016 Brexit referandumunda geri kaldığı için Muhafazakarlar arasında nispeten belirsiz bir konuma sahip.

BEN WALLACE Eski Savunma Bakanı Wallace, Mordaunt gibi, etrafında kaos hüküm sürerken, çalışmayı sürdürdü. Wallace, birçok üye arasında favori, hatta Johnson'ın yerine geçmek için yarışması bekleniyordu, ancak belirsiz nedenlerde bunu yapmamaya karar verdi. Son olarak, Maliye Bakanı Jeremy Hunt ve Michael Gove'un aday olmayacağı kesin. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.