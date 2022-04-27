LIVERPOOL: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Mane, Diaz

VILLARREAL: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Danjuma

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, Viallarreal'i konuk ediyor.

İngiliz ekibi, son 16'da Inter ve çeyrek finalde de Benfica'yı eleyerek yarı finale kalmıştı.

İspanyol ekibi ise önce Juventus ardından Bayern Münih'i saf dışı bırakarak adından söz ettirdi.

Mücadele saat 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den naklen ekranlara gelecek.