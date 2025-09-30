Habertürk
        Haberler Spor Futbol Liverpool taraftarı maç öncesi İstanbul’da boğaz turu yaptı - Futbol Haberleri

        Liverpool taraftarı maç öncesi İstanbul’da boğaz turu yaptı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Galatasaray maçı için İstanbul'a gelen Liverpool tarafları, maç öncesi İstanbul boğazında tekne turu yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:16 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:16
        Liverpool taraftarı maç öncesi boğaz turu yaptı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray ile Liverpool, bu akşam saat 22.00'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Maç için İstanbul’a gelen Liverpool taraftarları bugün İstanbul Boğazında tekne turu yaptı. Yüzden fazla taraftar grubunun olduğu tekne, tarihi yarımadadan geçerek boğaz hattında gezdi. Yaklaşık 100 kişilik taraftar grubunun olduğu tekne havadan görüntülendi.

        İngiliz ekibinin boğaz turu yaptığı tekne üzerinde "We are one of the miracles of İstanbul" yazılı pankart olduğu görüldü. Öte yandan İngiliz taraftarlarını taşıyan teknede Filistin bayrağının olması da dikkat çekti.

