İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, Arsenal'in ardından Southampton'ı da dörtledi. 12. haftada Arsenal'i 4-0'la geçen Kırmızılar, Southampton karşısında ilk yarıda üç gol buldu. Henüz 2. dakikada Diogo Jota ile 1-0'ı bulan ev sahibi ekip, aynı oyuncunun 32. dakikadaki golüyle skoru 2-0 yaptı. Bu golün asistini yapan Mohamed Salah, tarihie geçti. Mısırlı oyuncu 150. golü katkı yaptı ve Alan Shearer ile Thierry Henry'nin ardından en az maçta bu istatistiği yakalayan 3. isim oldu.

Thiago 37. dakikadaki golüyle skoru 3-0 yaparken; ilk yarıyı Liverpool bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda oyunu rölantiye alan Liverpool, 52. dakikada Virgil Van Dijk'in golüyle skoru 4-0 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Liverpool, bu galibiyetle puanını 28 yaptı ve zirve iddiasını sürdürdü.

Southampton ise üst üste ikinci maçından da puansız ayrıldı ve 14 puanda kaldı.

13 HAFTADA 39 GOL

Southampton engelini rahat geçen Liverpool, 13. hafta sonunda 39. golüne ulaştı. Kırmızılar, lig tarihinde 13. hafta itibariyle en yüksek gol sayısına ulaştı.