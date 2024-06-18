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        Haberler Sağlık Liseli Elvin'den doktorların hayatını kolaylaştıracak buluş: Hafif, esnek ve çevreci radyasyon kalkanı | Sağlık Haberleri

        Liseli Elvin'den doktorların hayatını kolaylaştıracak buluş: Hafif, esnek ve çevreci radyasyon kalkanı

        Adana'da lise öğrencisi Elvin Ortatepe (18), kurşun ağırlıklı radyasyon önleyici kalkanlara alternatif olarak bizmut oksit ve bitkisel soya içerikli reçine gibi malzemeleri kullanarak hafif yapılı ve antibakteriyel özelliği bulunan radyasyon kalkanı yaptı. Küçük yaşlardan itibaren fiziğe ilgi duyduğunu dile getiren Ortatepe, "Kurşun; ağır, toksik, metal ve insan sağlığına da zararlı bir madde. Bizmut oksit daha hafif. Aynı zamanda soya bazlı reçine kullandım. Böylelikle çevreci ve esnek bir materyale dönüştü. Radyasyon kalkanı olarak kullanılabilir. İleride mühendis olup insanlığa faydalı yeni projelere ortak olmak istiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:50
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        Liseli Elvin'den doktorların hayatını kolaylaştıracak buluş!
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        Kentteki özel bir kolejde eğitim gören lise öğrencisi Elvin Ortatepe, babasının sağlık sektöründe çalışan bir arkadaşının sohbet sırasında radyasyon önleyici kalkanların ağırlığı ve yapısından dolayı kullanım zorluğundan bahsetmesi üzerine özellikle sağlık çalışanlarının hayatını kolaylaştıracak bir ürün geliştirmeye karar verdi. Ürününde bizmut oksit ve bitkisel soya içerikli reçine kullanmaya karar veren Ortatepe, çalışmaları sonucu hafif yapılı, giyilebilir radyasyon zırhları üretilebilecek ham maddesini ortaya çıkardı. Projesiyle önce TUBİTAK'ın bölge sergisine katılabilme başarısı sağlayan Ortatepe, ardından 'Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması'nda fizik branşında Türkiye birincisi oldu. İnsan hayatını kolaylaştıracak daha nice çalışma yapmak istediğini belirten Ortatepe, projesini DHA'ya anlattı.

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        "HAFİF VE ÇEVRECİ YÜZEY ÜRETİMİ YAPMAK İSTEDİM"

        Küçük yaşlardan itibaren fiziğe ilgi duyduğunu dile getiren Ortatepe, "Eğitime meraklı bir çevrede büyüdüm. Babamın doktor arkadaşının ameliyat sırasında giydiği kurşun yeleğin ağırlığından rahatsız olduğunu söylemesiyle aklıma bu fikir geldi. Hafif ve çevreci yüzey üretimi yapmak istedim. Radyasyona maruz kaldığımız ameliyat ortamlarında, nükleer santrallerin duvarlarında ve uzay alanında da kullanılabilir. Kurşun, ağır, toksik, metal ve insan sağlığına da zararlı bir madde. Benim bizmut oksit daha hafif. Aynı zamanda soya bazlı reçine kullandım. Böylelikle çevreci ve esnek bir materyale dönüştü. Radyasyon kalkanı olarak kullanılabilir. İleride mühendis olup insanlığa faydalı yeni projelere ortak olmak istiyorum" dedi.

        HAFİF VE ESNEK RADYASYON KALKANI

        Ortatepe'ye çalışmalarını daha rahat yürütebilmesi için Adana Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji Üniversitesi laboratuvarını kullanma izni veren ve aynı zamanda projesine katkı sağlayan Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji Üniversitesi Malzeme Bilimleri Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. İlkan Özkan ise "Elvin'in fikirleri bilimsel açısından dikkat çekiciydi. Biz desteklemeye karar verdik. Kurşun kullanımıyla yapılan radyasyon kalkanlamaya çok güzel bir alternatif sundu. Doktorlarımız kurşun plakalar yerleştirilmiş zırhların içerisinde rahat hareket edemiyordu. Ama bu çalışma sonucunda hafif, esnek bir malzeme ortaya çıktı" diye konuştu.

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