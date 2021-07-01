Lise taban puanları 2021 öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS sonuçlarını öğrenen öğrenciler iyi bir okula yerleşebilmek için okulların yüzdelik dilimlerini hesaplayarak tercihlerini yapabilecek. Okulların taban puanları bir önceki senenin puanlamaları baza alınarak açıklanıyor.
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı.
6 Haziran'da yapılan LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi http://meb.gov.tr adresinden yayımlandı. Sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girerken, katılım oranı yüzde 83,49 oldu. Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.
LİSE TABAN PUANLARI
MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.
2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.
Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.
Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.
Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.' denildi.
2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için TIKLAYINIZ
2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için TIKLAYINIZ
LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?
En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.
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