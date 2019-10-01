Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,41 azalışla 27 milyon 519 bin 126 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Temmuz Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 22'si barajlı hidroelektrik, yüzde 22'si doğal gaz, yüzde 21'i ithal kömür santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları linyit, rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, biyokütle, asfaltit, fuel-oil ve güneş enerjisi santralleri izledi.

Lisanslı elektrik üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,41 azalarak 27 milyon 519 bin 126 megavatsaate geriledi.

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,82 artışla 84 bin 577 megavata çıktı. Kurulu gücün yüzde 31'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ü barajlı hidroelektrik, yüzde 11,9'u da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin geriye kalanını diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI AZALDI

Temmuzda elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,47 artarak 44 milyon 449 bin 21'e ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise yüzde 3,8 azalışla 21 milyon 337 bin 626 megavatsaate düştü.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 39,7'si sanayi, yüzde 28,8'i ticarethane ve yüzde 21'i de meskenlerde gerçekleşti. Kalan tüketim ise tarımsal sulama ve aydınlatma olarak kayıtlara geçti.