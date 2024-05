10. AŞIRI TUZ TÜKETİMİ

JAMA Nöroloji dergisinde 2014’te yayınlanan bir araştırmada, aşırı tuz tüketiminin yüksek tansiyona neden olduğu bulundu. Bunun yanı sıra aşırı tuz tüketimi, küçük bilişsel bozukluklara ve felç riskinin artmasına yol açabileceği de kanıtlandı. Ayrıca daha yüksek felç riski beyninizde hasara neden olabilir.

Kaynak: Centers for Disease Control and Prevention, The Journals of Gerontology, Harvard Health Publishing, Montefiore, Web MD, Times of India, Hopkins Medicine