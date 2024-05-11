2. SOSYALLEŞME EKSİĞİ

Yalnızlık, depresyonla ve daha yüksek alzheimer riskiyle bağlantılıdır ve bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir. Gerontoloji dergisinde 2021'de yapılan bir araştırma, sosyal açıdan daha az aktif insanların beynin bilgiyi işleyen dış katmanı olan gri maddesini daha fazlasını kaybettiğini ortaya çıkardı. Tanzi, sosyal etkileşim için en azından her şeyi paylaşabileceğiniz 2 veya 3 kişi bulunmasını ve düzenli mesajlaşmayı öneriyor.