Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Güneş Yıldıztan'ın (28), 7 yıl önce kaybolmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden, 12'sinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

AA'da yer alan habere göre tutuklanan 12 şüpheli arasında, Güneş Yıldıztan'ın eşinin de olduğu öğrenildi.

Polisin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası, kadının aile fertlerince öldürüldüğü iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Van'da operasyonlar düzenlenmişti.

Öte yandan, daha önce kadının, birlikte kaçtığı iddia edilen erkek tarafından aile fertlerinin baskısı üzerine polise teslim edildiği öğrenilmişti.

SIĞINMA EVİNDE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI

Daha sonra kadının eşinin kendisini darp ettiği iddiasıyla emniyete başvurduğu, bunun sonucunda da sığınma evinde kalmaya başladığı belirtilmişti.

ORMANDA ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Sığınma evinden çıkan kadının, bir süre sonra aile fertlerince Körfez ilçesinde ormanlık alanda öldürüldüğü değerlendiriliyor.