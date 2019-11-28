28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalışla 24 milyon 397 bin 397 megavatsaat oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 24,5'i ithal kömür, yüzde 21'i doğal gaz, yüzde 20'si barajlı hidroelektrik santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları linyit, rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, biyokütle, asfaltit, fuel-oil ve güneş enerjisi santralleri izledi.
Lisanslı elektrik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 0,4 azalarak 24 milyon 397 bin 397 megavatsaate geriledi.
Eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 84 bin 826 megavata çıktı.
Bu dönemde, kurulu gücün yüzde 30,7'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ü barajlı hidroelektrik, yüzde 12'si de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin geriye kalanını ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.
FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI
Elektrik abone sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 44 milyon 688 bin 411'e ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise yüzde 1,5 azalışla 20 milyon 373 bin 991 megavatsaate indi.
Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 40,3'ü sanayi, yüzde 28,3'ü ticarethane ve yüzde 24,2'si de meskenlerde gerçekleşti. Kalan tüketim ise tarımsal sulama ve aydınlatma olarak kayıtlara geçti.
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