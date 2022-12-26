"AİLEME ÇOK TEŞEKKÜRLER"

Öte yandan Lionel Messi, Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı. Messi, yayınladığı gönderiye, "Dünya şampiyonları! O kadar çok hayal kurdum ki hâlâ inanamıyorum. Aileme, beni destekleyen herkese ve bize inanan herkese çok teşekkürler. Arjantinlilerin birlikte savaştığımızda ve birlik olduğumuzda aklımıza koyduğumuz her şeyi başarabileceğimizi bir kez daha kanıtladık. Liyakat, bireyselliklerin üstünde olan bu grubun gücüdür. Aynı zamanda tüm Arjantinlilerin olan aynı hayal için savaşan herkesin gücüdür. Başardık! Haydi Arjantin, lanet olsun... Çok yakında görüşürüz" ifadelerini not düşmüştü.