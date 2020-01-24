Linyit üretimi Ocak-Kasım döneminde azaldı

24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 yılı kasım ayı ‘Katı Yakıtlar’ istatistiklerini paylaşacak. Buna göre, linyit üretimi Kasım ayında 7 milyon 152 bin 765 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7; Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azaldı ve bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 arttı.
TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ KASIM AYINDA 100 BİN 136 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Taşkömürü satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalırken Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 ve bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 arttı.
Taşkömürü koku satılabilir üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 ve bir önceki aya göre yüzde 5,7 azaldı.
TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 6,8 ARTTI
Taşkömürü ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,4 arttı, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azaldı ve bir önceki aya göre yüzde 6,8 arttı. Taşkömürü koku ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,2, Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 ve bir önceki aya göre ise yüzde 65,5 azaldı.
OCAK-KASIM DÖNEMİNDE ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı Ocak-Kasım döneminde yüzde 3,2 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 90,8 iken linyitte yüzde 102,9 olarak hesaplandı.
TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Kasım ayında taşkömürü teslimatının yüzde 54,4'ü termik santrallere, yüzde 15,8'i kok tesislerine, yüzde 8,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 87,4'ü termik santrallere ve yüzde 8,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü konusunda ise en fazla teslimat yüzde 93,3 ile demir-çelik sanayine yapıldı.
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