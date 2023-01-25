Linyit Madeni Nerelerde Kullanılır? Linyit Madeni Nedir ve Ne İşe Yarar?

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Şimdi bizler de size bu konuyla ilgili bilmeniz gereken bütün bilgileri aktaracağız. linyit madeni nerelerde kullanılır? Linyit madeni nedir ve ne işe yarar? İşte bu yazıyı okuduktan sonra bütün bu soruların cevaplarını da öğrenmiş olacaksınız. Hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Linyit Madeni Nedir? Ne İşe Yarar?

Öncelikle linyit madeninin ne olduğundan bahsedelim. Linyit madeni, ülkemizde kahverengi kömür olarak adlandırılıyor. Isıl değeri son derece düşüktür ve barındırdığı kül ve nem miktarı yüksek olan kömür türüdür.

Bunlara ek olarak linyit, termik santrallerde de yakıt olarak kullanılır ve yer kabuğunda da bolca bulunuyor.

Peki, linyit madeni ne işe yarar? Aslında bu maden;

- Enerji ham maddesi olarak kullanılıyor

- Yakıt olarak da güçlü olduğu için tercih ediliyor.

- Dünyanın çok fazla bölgesinde fazla miktarda yer alıyor ve enerji noktasında önemli bir yere sahip.

- Aynı zamanda sanayi, elektrik enerjisi ve ısınma gibi alanlarda da kullanılıyor.

Yazının ilerleyen bölümlerinde kullanım alanlarından da bahsedeceğiz.

Linyit Madeni Nerede Çıkarılır?

Şimdi gelelim diğer önemli konuya. Linyit madeni nerelerde çıkarılır ve linyit madeni nerelerde kullanılır?

Ülkemizde linyit madeni çıkaran yerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

- İstanbul

- Zonguldak

- Sinop

- Beypazarı

- Sorgun

- Ankara

- Manisa

- Soma

- Yatağan

- Milas

- Antalya

- Diyarbakır

- Van

- Horasan

- Oltu

- Trabzon

- Dodurga

- Kangal

Bu bölgeler linyit rezervi bakımından oldukça zengindir. Peki linyit madeni kullanım alanları nelerdir?

Buna da bir sonraki başlıkta bakalım.

Linyit Madeni Kullanım Alanları Nelerdir?

Linyit madeni çok fazla yerde kullanılıyor ve yapısı itibariyle ufak hale getirilebiliyor. İşte bazı kullanım alanları:

- Parafin,

- Asfalt ve katran

- Yağ sektörü

- Akaryakıt

- Isınma

- Elektrik enerjisi üretimi

- Farklı sanayi alanları

- Termik santraller

İthalatı da yapılan linyitler, aslında son derece önemlidir. Ülkemizde çokça bulunuyor olması da büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Linyit Yapısı Nasıldır?

Bu kadar önemli bir maden hangi özelliklere sahiptir? Merak edilen bir başka konu da budur.

- Isı değeri genelinde diğer yakıtlara göre daha düşük

- Ufak hale getirilebiliyor

- Daha hafif bir yapıya sahip

- Linyit oluşumu milyonlarca yıl içerisinde gerçekleşiyor. Bu yüzden de tükenmesi son derece risk teşkil ediyor.

- Renginin koyuluğundan dolayı, kahverengi kömür olarak biliniyor

- Barındırılmış küldür ve bu sebeple de nem miktarı fazladır.

En önemli yer altı kaynaklarının başında gelen linyit hakkında sizlere bilmeniz gereken her şeyi aktardık. Özellikle madencilik alanında ön plana çıkan bu maden, diğerleri kadar özeldir. Hangi alanlarda kullanıldığını bildikten sonra hayatımızın neresinde karşımıza çıkacağını da bilmiş olacağız.

Bütün bunlara ek olarak linyit, çıkarılması da zor bir madendir. Aslında bu maden çıkarılırken çok ciddi bir çalışma gerektiriyor ve bu sebeple de çalışanları fazlasıyla yoruyor.

Linyit Fosil Bir Yakıt mıdır?

Genel olarak sorulan sorulardan bir tanesi de linyitin fosil bir yakıt olup olmadığıdır. Fosil kömürler, doğal katı yakıtlar arasında yer alan linyit ve taş kömürü gibi yakıtların genel alıdır. Bu sebeple fosil yakıtlar arasında sınıflandırılıyor.

Linyit madenler az önce de bahsettiğimiz üzere, milyonlarca yıl sonra tekrar oluşuyor. Tam da bu sebepten fosil bir yakıt olduğunu söylemek gerekiyor.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos