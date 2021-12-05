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Son dakika! Linet'ten Aslı Şen açıklaması: Kendisini tanımıyorum

Linet: Aslı Şen'i tanımıyorum

Linet, geçtiğimiz haftalarda sahnedeki tavırları nedeniyle kendisine tepki gösteren ve daha sonra özür dileyen Aslı Şen hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "Kendisini tanımadığım için özrünü de göremedim" dedi

05.12.2021 - 09:48 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü sanatçı Linet, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda dinleyicileriyle buluştu. Şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce erkeklere ve kadınlara askerliğin zorunluğu olduğu İsrail'de doğup, büyüyen şarkıcı, asker kaçağı olduğunu söylemişti.

    Askerlikle ilgili sözlerine açıklık getiren 46 yaşındaki şarkıcı, amacının espri yapmak olduğunu ancak konunun gereğinden fazla ciddiye alındığını dile getirdi. 

  • "BİZ MÜZİĞİN ASKERİYİZ"

    Linet, "Aslında onu askerken söylemiş hatta bir röportaj bile vermiştim. Artık yaşımız belli... Biz artık müziğin askeriyiz. Dünyaya müzikle barışı getirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde uluslararası sahnelerde sesimizi duyurmaya, müzikle barışı haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak ülkesindeki Eurovision elemelerinde de yoluna tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

  • DÜNYA TURNESİNE ÇIKIYOR

    'İstanbul Kraliçesi' adıyla bir dünya turnesine çıkmaya hazırlanan ünlü isim, heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Türkiye, Amerika ve birçok ülkede konserler vereceğiz. Hatta serinin bir yerinde çölde bir açıkhava konseri bile var. 100 müzisyenden oluşan devasa bir ekip eşlik edecek bize. Tarifi imkansız duygular yaşıyorum." diye konuştu.

  • "NEDEN STAR OLAMADIĞINI ANLADIK!"

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda cemiyet hayatının ünlü ismi Aslı Şen, sosyal medya hesabından Linet'in fotoğrafını üzerine çarpı işareti koyarak, "Sanatçımız altı kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. Adabı muaşeretten bir haber!"" ifadelerini kullanmıştı.

  • "DOĞRU KELİMELERİ SEÇEMEDİM"

    Şen, çok konuşulan tepkinin ardından ünlü şarkıcının, "Tüm misafirlerim benim için kıymetlidir." demesinin ardından "O da bizim için kıymetli. Olmasa zaten gitmezdim. Oradaki davranış biçimi bana göre doğru değildi. Duygularımı ifade ederken doğru kelimeleri seçemediğimi düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu. 

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