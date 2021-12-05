Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü sanatçı Linet, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda dinleyicileriyle buluştu. Şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce erkeklere ve kadınlara askerliğin zorunluğu olduğu İsrail'de doğup, büyüyen şarkıcı, asker kaçağı olduğunu söylemişti.

Askerlikle ilgili sözlerine açıklık getiren 46 yaşındaki şarkıcı, amacının espri yapmak olduğunu ancak konunun gereğinden fazla ciddiye alındığını dile getirdi.