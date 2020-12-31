Büyük beden 7 kadının hafta içi her gün belli bir konsept dahilince şıklık yarışısına girdiği Doya Doya Moda programının bugünkü konuk jüri üyesi Linet oldu. Peki, Linet kimdir? Linet kaç yaşında ve nereli? Linet Hatıran Olsun şarkısının sözleri...
LİNET KİMDİR?
Linet Menaşi 5 Mart 1975 tarihinde Tel Aviv, İsrail'de dünyaya geldi. 45 yaşındaki Linet Türk-İsrailli şarkıcıdır.
İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.
10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.
LİNET ALBÜMLERİ
Birlikte Söyleyelim / İsrail
Para Para / İsrail
Hayatın Çiçeği, Anne /İsrail
Et Libi Koveş İsrail
Linet (1995) Türkiye
Linet'in müzik kutusu (1997) Türkiye
Ölümsüz Aşk (1999) Türkiye
Different Woman (2003) İsrail
Layla (2004) İsrail
Paylaşmak İstiyorum (2009) Türkiye
Kalbimin Sahibi Sen (2011) Türkiye
Yorum Farkı (2012) Türkiye
Yorum Farkı II (2015) Türkiye
Bilir misin? (2018) Türkiye
LİNET HATIRAM OLSUN ŞARKISI SÖZLERİ
Seni gördüğüm gün aklımın çıktığı gündü
Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme
Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime
Aradığım, beklediğimdin
İşte o gün, işte o gün nikahladım seni kalbime
İnan şiir gözlüm, inan gönül sözlüm
Sensiz bir dünyayı
Yaşamam, yaşamam, yaşayamam
Elin ellerimde, gözün gözlerimde
Bil ki yüreğimde
Sıcacık, sıcacık bir sevgin var
Sende hatıralar var
Sende mutluluklar var
Sana sitem ettiysem
Sitem sevgiden doğar
Ben sende yaşadım
Seninle tattım böyle bir aşkı
Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkım
Çal, benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı
Ben sende yaşadım
Seninle tattım böyle bir aşkı
Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkım
Çal, benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı
Eğer gideceksen, veda edeceksen
Bitti diyeceksen
Canımı, canımı alıp da git
Sensin tek umudum, sensin mutluluğum
Seni canımdan çok
Seviyor, seviyor, seviyorum
Sende hatıralar var
Sende mutluluklar var
Sana sitem ettiysem
Sitem sevgiden doğar
Ben sende yaşadım
Seninle tattım böyle bir aşkı
Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkım
Çal, benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı
Ben sende yaşadım
Seninle tattım böyle bir aşkı
Al hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkım
Çal, benim için çal, bu aşk için çal, bizim bu şarkı
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