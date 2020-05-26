Takipçileri Linet'in paylaşımına, "Bu kim?", "Bu fotoğrafta sizi asla tanıyamadım" ve "Keşke güzel olacağım diye güzelliğinizi kaybetmeseydiniz" şeklinde yorumlar yaptı.

45 yaşındaki Linet ise konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.