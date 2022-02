5 gündür aranan oyuncu ölü bulundu!

HABERTURK.COM

43 yaşındaki oyuncu Lindsay Perlman için 5 gün önce kayıp ihbarında bulunulmuştu. Los Angeles polisi Perlman'ı bulmaya çalışırken acı haber geldi.

NBC'nin haberine göre; yetkililer, pazar günü eve dönmediği için kayıp olarak bildirilen ünlü oyuncunun cesedinin cuma sabahı Hollywood'daki yürüyüş parkurlarının girişinin yakınında bulunduğunu söyledi. Los Angeles County adli tıp ofisinin yaptığı inceleme sonucu Runyon Canyon Park yakınlarındaki bir araçta bulunan bedenin Pearlman'a ait olduğu anlaşıldı.

Pearlman'ın menajeri Michael Chiaverini yazılı bir açıklamada bulunarak, "Lindsey Pearlman'ın vefat etmesi bizi derinden üzdü. Pearlman'ın ailesi, bu zor dönemde yas tutarken mahremiyet istedi." ifadelerini kullandı.

"YIKILMIŞ DURUMDAYIM"

Tam adı Lindsey Erin Pearlman olan oyuncunun eşi Vance Smith, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Polis Lindsey'i buldu. O öldü. Yıkılmış durumdayım." diye yazdı.

Lindsey Pearlman, "General Hospital", "Chicago Justice", "Empire", "Sneaky Pete", "American Housewife", "The Purse" ve "Selena: The Series ve Signal to Noise" gibi birçok projede yer almıştı.