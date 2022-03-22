Limon yağının faydaları

Limon yemeklerden içeceklere kadar hayatımızın her alanında kullanılan bir narenciye türü. Limonun suyu kadar kabuğu da sağlık için şifa veriyor. Limonun kabuğunun çöpe atılması yerine bu kabuktan elde edilen limon yağı hem kozmetik ürünlerinde kullanılıyor hem de sağlık için alternatif tıpta tercih ediliyor. Hoş ve rahatlatıcı kokusu ile aromaterapide de sıkça tercih edilen limon yapı faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanların da gündeminden düşmüyor. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda şifa deposu olan limon yağı hakkında bilinmesi gereken her şeyi bir araya getirdik.

Limon Yağı Faydaları

Limon yağı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanılabilir.

Hamile kadınlarda sabahları mide bulantısı yoğun olarak gerçekleşir ve bu rahatsız edici durumun geçmesi için limon yağı kullanılabilir.

Depresyon sorunları yaşayan kişiler için rahatlatıcı etkileri bulunmaktadır.

Küçük ve hafif yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

Öksürüğe iyi gelir.

Kusmaya iyi gelir.

Baş dönmesini durdurur.

Vücudu arındırır.

Kilo verme sürecini destekler.

Ağız kokusu problemine iyi gelir.

Ağız içi yaraları tedavi eder.

Balgam söktürücü özelliği bulunur.

Damarlarda plak oluşmasını engeller ve kalp sağlığına iyi gelir.

Mide sorunlarına iyi gelir.

Kolay konsantrasyon olunmasını sağlar.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Strese iyi gelir.

Çatlakların azalmasına iyi gelir.

Cilt sağlığı için faydalıdır.

Migren ağrısını hafifletici özelliği bulunur.

Limon Yağı Zararları

Limon yağının insan sağlığı üzerinde pek çok faydası bulunmaktadır. Ancak yanlış ve fazla kullanımı insan sağlığı için olumsuz etkilere yol açabilir. Limon yağının yan etkileri en fazla cilt üzerinde görülebilir. Bunun nedeni hassas ciltlerde tahriş ve kızarıklığın meydana gelme olasılığıdır. Bu yüzden limon yağını kullanırken farklı bir yağ ile seyreltilerek kullanılması önerilir.

Limon Yağı Neye İyi Gelir?

Cilt sağlığı

Damar hastalıkları

Kalp hastalıkları

Sindirim sistemi

Kusma

Öksürük

Baş ağrısı

Bağışıklık

Limon Yağı Nasıl Kullanılır?

Limon yağı sağlık için çok önemli bir yere aittir. Ancak kullanımına dikkat edilmelidir. Limon yağı kullanımında ilk dikkat edilmesi gereken tek başına kullanılmamasıdır. Tek başına limon yağını kullandığınızda cildinizde tahrişler meydana gelebilir. Bu yüzden zeytinyağı ya da uçucu farklı bir yağ ile limon yağı karıştırılmalı ve bu şekilde cilt üzerine bir pamuk yardımı ile kullanılmalıdır. Limon yanı yemeklerde de kullanılabilir. Aynı zamanda sabahları ılık su içerisine bir ya da iki damla limon suyu dökerek içebilirsiniz. Limon yağı kozmetik ürünlerinin içerisinde de kullanılabilir. Kozmetik ürünlerinizin içerisine bir ya da iki damla limon yağını kullanıp hem kremlerinizde hem de şampuanlarınızda kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

Limon Yağı Kıl Köklerini Kurutur Mu?

Kıl sorunu sadece kadınlar için değil erkekler için de sorundur. Bu yüzden kişiler kıllarından kurtulmak için epilasyonu tercih etmektedir. Ancak bazı kişiler doğal yöntemleri kullanmayı tercih eder. Bu yüzden limon yağının kıl köklerini öldürüp öldürmediği merak edilir. Kıl köklerini tam anlamı ile öldürmese de limon yağı bu kıl köklerinin zayıflamasına yardımcı olur. Kıllarınızı ağda ya da epilasyon ile aldıktan sonra limon yağını 3-4 gün düzenli sürerseniz azalmaları gözle görebilirsiniz.