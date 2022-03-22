Kişnişin faydaları

Kişniş, sağlık için oldukça faydalı bitkilerden biridir. Görüntü olarak maydanoza benzeyen kişniş, ülkemizde her yerde kolaylıkla yetiştirilebilmektedir. En çok yetiştirildiği iller ise Konya, Burdur ve Isparta olarak karşımıza çıkar. En yoğun üretildiği aylar ise Ağustos ve Eylül’dür. Hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen kişniş içerik açısından da oldukça zengindir. İnsan sağlığına faydalı 11 yağ ve 6 asit tipine sahip olan kişniş hakkında bilinmeyen her şeyi sizler için bir araya getirdik.

Kişniş Nedir?

Coriandrum Sativum olarak adlandırılan kişniş aynı zamanda in maydanozu olarak da tanınır. Rutubetli bölgelerde yetişmeye uygundur.

Kişniş Faydaları

Kişniş faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da aktarıldığı gibi çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudu hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur.

tarafından da aktarıldığı gibi çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudu hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur. Kişnişin içeriğinde linoelik asidi bulunur. Bu asitlerde kötü kolesterolü dengeler.

Oleik asitleri ile kişniş damar ve kalp sağlığına koruma sağlar.

Cineol maddesi ile kişniş hem deride hem de gözde meydana gelen iltihaplanmalara karşı koruma sağlar.

Sindirim sistemine dost bir bitkidir.

Hazımsızlıklara iyi gelir.

Mide şişkinlikleri ve kramplarına iyi gelir.

Kişnişin tohumu tüketildiğinde ağız kokusuna iyi geldiği bilinmektedir.

Toksin atıcı bir bitkidir.

Mide bulantısına iyi gelir.

Strese iyi gelir.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Kadınlarda cinsel isteği arttırdığı bilinmektedir.

Kişniş Zararları

Kişnişe alerjisi olmayanlar dışında tüketiminde herhangi bir zarar yoktur. Ancak fazla tüketildiğinde ciltte hassasiyet meydana gelebilir. Bu da güneş yanığının meydana gelmesine yol açabilir.

Kişniş Nasıl Kullanılır?

Kişniş hem taze hem de toz olarak kullanılır. Etli yemeklerde kişniş kullanımı yoğun olarak kullanılır. Aynı zamanda salata soslarında da kişniş kullanılabilir. Bunun yanı sıra kişniş bitkisinden salata da yapılabilir.

Kişniş Cinselliğe İyi Gelir Mi?

Kişiler bitkilerin tüketiminde pek çok konu hakkında araştırma yapar. Bunlardan biri de cinselliktir. Kişniş bitkisinin de cinselliğe iyi gelip gelmediği kişiler tarafından sorulmaktadır. Kişnişin cinselliği arttırdığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Özellikle kadınlarda cinsel isteği arttırıcı bir etkisi olduğu bilinmektedir. Kişnişin cinsellik üzerinde olumlu bir etki göstermesi için günde 1 yemek kaşığı olarak düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir. Taze olarak kişnişi tüketmek istemeyenler toz halini de tüketebilir.

Kişniş Zayıflatır Mı?

Özellikle yaz aylarında daha fit bir görünüme kavuşmak isteyenler hızlı kilo vermek için bitkilerden faydalanmak ister. Kişiler tarafından merak edilen konulardan biri de kişnişin zayıflama üzerindeki etkisidir. Kişniş tek başına zayıflamaya yardımcı olan bir bitki değildir ancak sindirim sistemini düzenleyici ve yağ yakıcı etkisi olduğundan dolayı kişniş diyet yapan kişilerin daha hızlı kilo vermesine yardımcı olabilir. Ancak burada kişniş tüketimine dikkat edilmeli ve kişnişe alerjen hassasiyeti bulunuyorsa tüketiminden uzak durulmalıdır.

Kişniş Neye İyi Gelir?

Kişniş sağlık için pek çok alanda fayda gösterir. Kişniş kolesterolden kalp sağlığına, iltihaplanmalardan cinselliğe, uykusuzluktan strese kadar birçok sağlık sorununa iyi gelir.