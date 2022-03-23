Limon yağının cilt için faydaları

Limon yağı günümüzde en çok aromaterapide kullanılır. Bunun yanı sıra cilt sağlığı için de vazgeçilmez bir doğal yağ olarak tercih edilir. Limonun kabuğundan elde edilen ve uçucu bir yağ olan limon yağı hoş kokusuyla da dikkatleri çekmektedir. Hem vitamin hem de mineral açısından zengin olan limon yağının hangi alanlardan kullanıldığı ise kişiler tarafından merak edilmektedir. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda limon yağının cilt üzerindeki faydaları ve zararlarını sizler için bir araya getirdik.

Limon Yağı Cilde Faydaları

Limon yağının cilt üzerinde pek çok faydası bulunmaktadır. İltihapları yok edici özelliği ile ağız yolu ile alındığında hücreleri yeniler.

Cilt üzerinde meydana gelen enfeksiyonların iyileşme süreçlerini hızlandırır.

Aknelerin azalmasına yardımcı olur.

Limon yağı aynı zamanda mide bulantılarına iyi gelir.

Öksürük problemlerini ortadan kaldırır.

Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsakların daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Bademciklerde meydana gelen iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Nefes problemlerine iyi gelir.

Kanı temizler.

Vücudu rahatlatır, gerginliği alır.

Ağız kokusu problemlerine iyi gelir.

Zayıflama üzerinde etkilidir.

Limon Yağı Cilde Zararları

Limon yağının cilt üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmaz ancak kullanım şekli yan etkilerin oluşmasına sebebiyet verebilir. Limon yağı seyreltilmeden kullanılmaması gereken bir yağdır. Aksi halde özellikle hassas ciltler üzerinde kızarıklık ve tahriş meydana gelir.

Limon Yağı Cilt Lekelerine İyi Gelir Mi?

Cilt lekeleri herkesin problemidir. Özellikle sivilcelerden ya da güneş lekelerinden muzdarip olanlar bu lekelerin geçmesi ve azalması için doğal tedavi yöntemlerini kullanmak ister. Bunun için limon yağı da kullanılabilir. Limon yağının cilt üzerinde biriken ölü deriyi atmada oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Bu yüzden düzenli ve doğru kullanım ile sivilce, akne ve güneş lekelerinin azalmasında fayda sağlamaktadır.

Limon Yağı Cilt Rengini Açar Mı?

Limon yağı ile merak edilen konulardan biri de cilt rengini açıp açmadığıdır. Cilt rengini açmak için kişiler medikal hizmetler de alabilir ancak bu yöntemi başvurmak istemeyenler doğal yolları denemeyi ister. Limon yağının da bu konuda küçük de olsa etkisi olduğu görülmektedir. Bunun nedeni ise limon yağının içeriğindeki bileşenlerdir. Bu bileşenler sitrik asit, limonen ve alda hidroksi asittir. Bu üç bileşen cilt tonunu hafifletmeye ve eşitlemeye yardımcı olur. Yüksek oranda bir beyazlatma meydana gelmese de cilt zerinde bir tona kadar beyazlama meydana gelebilir. Ancak bu yöntemi kullanmadan önce de doktora başvurulması önerilir.

Limon Yağı Cilde Nasıl Kullanılır?

Limon yağının cilt üzerinde kullanımına dikkat edilmelidir. Özellikle açık sivilce izi üzerinde limon yağının kullanımı tahrişe ve kızarıklığa yol açar. Bunun dışında limon yağı ciltte şu şekilde kullanılır:

1 damla limon yağını komedojenik içeriğe sahip olmayan bir yağ ile karıştırılarak seyreltin.

Seyrelttiğiniz yağı bir pamuk yardımı ile kusurlu olan bölgeye sürün.

Limon yağını cilt üzerinde en fazla 5 dakika bekletin ve ardından durulayın.