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İçinde bulunan sitrik asit sebebiyle ekşi bir tada sahip olan limon suyu, limonata başta olmak üzere birçok içeceğin üretiminde de kullanılmaktadır. İnsan sağlığı açısından kalp ve damar rahatsızlıklarını önlediği de bilinen limon suyu ph değeri kaçtır? İşte, tüm detaylar…

Limon Suyu Asit Mi Baz Mı?

Kimyada, suda gerçekleşen çözünme esnasında çözeltiye, artı yüklü hidrojen iyonları bırakan maddelere asit; çözeltiye hidroksil iyonları yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Bir maddenin asidik ya da bazik özelliklere sahip olduğunun bilinmesi, aynı zamanda o maddenin bir kimyasal reaksiyon anında nasıl davranacağının da bilinmesi anlamına gelmektedir. Yapmış olduğumuz bu tanımın dışında, asitler ile bazları birbirinden ayıran birtakım fiziksel özellikler de bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse asitler ekşiye çalan bir tada be aşındırıcı olma özelliğe sahip olmaları ile dikkat çekerken; bazlar ise kaygan yapıları ve acımtırak olan tatları ile öne çıkmaktadır.

Peki, salata ve yemeklerde tatlandırıcı ve lezzet verici olarak sıklıkla kullanılan limon suyu asit mi baz mı? Limon suyu, limonda yaklaşık %5 oranında bulunan sitrik asit sebebiyle, asidik bir yapıya sahiptir.

Limon Suyu Ph Değeri Kaçtır?

Bir maddedeki baz ve asit değerlerini anlamak ve o maddeyi tanımlayabilmek için yapılan ölçüme ph değeri ya da potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Maddenin içinde bulunan hidrojen yoğunluğunun ölçüldüğü bu test neticesinde, bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan test neticesinde ph değerleri ölçülen maddeler, 0 ile 14 arasında bir değer alırlar ve yine 0 ile 14 arasındaki sayılardan meydana gelen ph cetvelinde gösterilirler. Bu cetvel üzerinde 0 ile 7 ph değerine sahip olan maddeler asit, 7 ile 14 arasında bir ph değerine sahip olan maddeler baz, ph derecesi 7 olan maddeler ise nötr maddeler olarak tanımlanırlar.

Peki, asidik bir madde olduğunu bir önceki ara başlığımda gördüğümüz limon suyu ph değeri kaçtır? İçinde bulunan sitrik asit sebebiyle oldukça yüksek bir asit oranına sahip olan limon suyunun ph değeri 2 ile 3 arasında değişmektedir.

Limon Suyunun Faydaları

Önemli bir C vitamini kaynağı olmasının yanında antioksidan özellikler de gösteren limon suyu, insan sağlığı açısından oldukça faydalı besinler arasında yer almaktadır. Şimdi gelin, limon suyunun faydalarının neler olduğuna hep birlikte göz atalım:

Vücutta tutunan toksin ve ödemlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

İçindeki C vitamini sayesinde vücut direncini ve bağışıklığı güçlendirir.

Limon suyunun içinde bulunan sitrat, özellikle böbrek taşı oluşumu engeller.

Kalp ve damar rahatsızlıklarının ortaya çıkmasını engeller.

Düzenli tüketilmesi halinde zayıflama yardımcı olur.

Karaciğerin fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olur.

Vücuttaki demir emilimini artırır ve kansızlığın (anemi) önlenmesine yardımcı olur.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Limon suyu ile gargara yapılması hem diş ağrılarının hem de diş eti rahatsızlıklarının engellenmesine yardımcı olur.

Hücrelerin yenilenmesine de etkisi olan limon suyu, bu özelliği sebebiyle cildin kırışmasını da engeller.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner