Limon kabuğunun faydaları

Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan limonun sırrı kabuğunda. Çaylarımızdan salataya, yemeklerden tatlılara her alanda kullanılan limonun suyu kadar kabuğunun da arklı olduğu son dönemlerde uzmanlar tarafından dile getirilmeye başlandı.

Limon kabuğu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da aktarılırken kişilerin merakı daha da arttı. İçeriğindekifarklı bileşen ile pek çok alanda fayda gösteren limon kabuğu hakkında tüm merak edilenleri yazımızda sizler için bir araya getirdik.

Limon Kabuğu Faydaları

Limonun kabuğu antioksidandan liflere, minerallerden vitaminlere kadar zengin bir içeriğe sahiptir. Bu yüzden limon kabuğu neye iyi gelir sorusu en sık sorulan soruların başında yer alır. İşte limon kabuğunun merak edilen faydaları:

C vitamini eksikliği dişlerde diş eti kanamasına yol açabilir. Limon kabuğunun içeriğindeki C vitamini oranı ise diş eti sağlığı için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Pektin, PMF ve esansiyel yağlar içeren limon kabuğu karaciğerdeki yağlanmayı azaltmaktadır. Bunun yanı sıra kolesterol seviyesini de azaltır.

Lif içeriği olan limon kabuğu bağırsak sağlığı için önemli bir yere sahip olduğu gibi bağırsakların da düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlık problemlerinin önüne geçer

Lif içeriği olan limon kabuğu bağırsak sağlığı için önemli bir yere sahip olduğu gibi bağırsakların da düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlık problemlerinin önüne geçer Hücre yenilenmesine yardımcı olur. Antioksidan özelliği ile hücre duvarını sağlamlaştırır.

Serbest radikallerin çoğalmasını engelleyerek kanserli hücrelere karşı koruma sağlar.

Serbest radikallerin çoğalmasını engelleyerek kanserli hücrelere karşı koruma sağlar. Limon kabuğunun içeriğinde flavonoidlerden olan naingin ve hesperidin bulunur. Bunlar damar sağlığı için faydalıdır.

Limon Kabuğu Zararları

Limon kabuğunun yararları olduğu kadar zararları da merak edilir. Limonda olduğu gibi limon kabuğunda da asit oranı fazladır. Bu yüzden tüketim miktarında dikkatli olunmalıdır. Fazla tüketimi ile mide yanması gibi sorunlara yol açabileceği için mide hassasiyeti olan kişilerin dikkatli tüketmesinde fayda vardır.

Limon Kabuğunun Eklem Ağrılarına Faydaları

Limon kabuğunun eklem ağrıları için faydası bulunmaktadır. Kan damarlarını genişletme ve rahatlatma özelliği olan limon kabuğu ile hazırlanan kürlerle eklem ağrılarınıza çözüm bulabilirsiniz. Limon kabuğunun dizlere faydası için de bu kürleri kullanabilirsiniz.

Eklem ağrılarınız için limon kabuğu kürü tarifi:

Malzemeler:

Sızma zeytinyağı, 3 limon, kavanoz, okaliptüs yaprağı, gazlı bez

Eklem ağrılarınız için hazırlayacağınız kürde ilk olarak limon kabuklarını kapaklı kavanozun içerisine koyun. Ardından kabukların üzerine örtecek kadar sızma zeytin yağını dökün. En son üzerine okaliptüs yapraklarını koyun ve kavanozun kapaklarını iyice kapatın. Bu şekilde kürü 2 hafta boyunca bekletin.

İki haftalık bekleme süresinin ardından kürü ağrılı bölgeye sürün ve gazlı bez ile sarın. Gece uyguladığınız zaman sabaha kadar kalacağı için ağrıya daha faydalı olacaktır.

Limon Kabuğu Nasıl Kullanılır?

Limon kabuğu farklı şekillerde kullanılabilir.

Limon kabuğunu çayınızın içine koyabilirsiniz. Bunun yanı sıra limon kabuğunu kaynar su içine atarak limon kabuğu çayı da elde edebilirsiniz.

Limon kabuğu aynı zamanda yemeklerde ve tatlılarda da kullanılabilir. Limon kabuğunu rendeleyerek hem lezzetli hem de sağlıklı yiyecekler elde edebilirsiniz.

Son olarak limon kabuğunu eklem ağrıları için kullanabilirsiniz. Bunun için zeytin yağı ve farklı şifalı bitkiler ile hazırladığınız kürleri ağrılı bölgelere sürerek faydasını görebilirsiniz.