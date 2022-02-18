Muz kabuğunun şaşırtan faydaları

kullanabilirsiniz. Genellikle çöpe atılan muz kabuğunun içeriğinde bulunan B vitaminleri, demir, K vitamini, potasyum ve C vitaminleri özellikle cilt hastalıkları üzerinde fayda sağlıyor. Muz kabuğunun bilinmeyen faydaları ise kişiler tarafından son dönemlerde daha sık araştırılmaya başlandı. Muz kabuğu neye iyi gelir? sorusunun cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Muz Kabuğunun Faydaları
- Muz kabuğu düzenli kullanımda aknelerin azalmasına ve sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.
- Diş beyazlatmasında kullanılabilir.
- Cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olur.
- Sivrisinek ya da böcek ısırıklarının olduğu yerlere sürüldüğünde kızarma ve kaşınmayı engeller.
- Kıymık batması durumunda kıymığın çıkartılmasını kolaylaştırır.
- Göz altı morlukları ve şişlikleri olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Baş ağrısı problemi yaşayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Sedef hastalığına iyi gelir.
- Siğillerin azalmasını sağlar.
- Nasır ve topuk dikenleri için kullanılabilir.
Muz Kabuğunun Zararları
Muz kabuğunun kullanımının bilinen bir zararı bulunmamaktadır.
Muz Kabuğu Cildi Beyazlatır Mı?
Muz kabuğunun cildi beyazlattığı konusunda yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmaktadır. Muz kabuğu cilde iyi gelir. Akne, sivilce ve cilt lekelerinin iyileşme süreçlerini hızlandırır ancak cilt beyazlatma üzerinde bir etkisi yoktur.
Muz Kabuğunun Dizlere Faydaları
Muz kabuğunun ağrı kesici özelliği bulunur. Bitkisel ağrı kesici olarak da tanımlanır. Bu yüzden muz kabuğunu ağrıyan diz bölgesine masaj yaparak sürdüğünüzde ağrınıza iyi geldiğini görebilirsiniz.
Muz Kabuğunun Cilde Faydaları
Muz kabuğu cilt dostudur. İltihap kesici ve engelleyici özelliği ile cilt sağlığı için kullanılabilir. Sivilce ve akne oluşumunu engelleyen muz kabuğu aynı zamanda güneş lekelerinin de geçmesini sağlar. Muz kabuğunu cilt üzerinde kullanmak isteyenler kabuğu direkt olarak timiz cilde sürebilir. 5 dakika boyunca masaj yaparak yüzünüze sürdükten sonra cildinizi suyla yıkayabilirsiniz. Haftada 2 ya da 3 kez bu yöntemi uygulayabilirsiniz.
Muz Kabuğunun Erkeklere Faydaları
Muz kabuğunun erkekler üzerindeki faydaları da merak edilmektedir. Bazı erkekler mastürbasyon sırasında erekte olmuş penisi muz kabuğunun içerisine yerleştirebilir. Bu durum mastürbasyonun kalitesini arttırsa da şekerli gıdaların ete değmesi ileriki dönemler için sorun yaratacaktır. Bunun yanı sıra muzun afrodizyak etkisi bulunur. Bu yüzden kabuğun içeriğindeki lifi yemek erkeklerde cinsel isteği arttırmaya yardımcı olur.
Muz Kabuğunun Sivilceye Faydaları
Muz kabuğu ile cildinize masaj yaptığınızda sivilcelerinizin kuruduğunu ve sivilce lekelerinin azaldığını görebilirsiniz.
Muz Kabuğunun Bitkilere Faydaları
- Muz kabuğunun içeriğindeki potasyum oranı bitkilerin ömrünü uzatır.
- Muz kabuğu ile beslenen bitkilerde sulama verimi de daha fazla olur.
- Böcek ve diğer zararlı organizmalar bitkilerden uzaklaşır.
- Bitkiler daha fazla fotosentez uygular.
Muz kabuğu ile son dönemlerde gübre yapımı da artmıştır. Muz kabuğundan gübre uygulaması oldukça basittir. Bunun için muzları mutfak robotunda çekebilir, eğer robotunuz yoksa küçük parçalar halinde kesebilirsiniz. Bu muzları direkt olarak toprağın üzerine dökebilirsiniz. Ancak muz kabuğuna alerjiniz var ise bu uygulamayı yaparken mutlaka eldiven kullanmalısınız. Aksi halde cildinizde istenmeyen yan etkiler görülebilir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!