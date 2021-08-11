AŞIKLAR BULUŞTU

Tıpkı babası ve annesi gibi meslek olarak oyunculuğu seçen 22 yaşındaki Lily Rose Depp ile yeni sevgilisi Austin Butler, önceki gün Londra'da görüntülendi. İkili, akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluştu. Bir restoranda yemek yiyen aşıklar, daha sonra evlerine doğru yol aldı.