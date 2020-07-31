Geri döndüğü Beşiktaş'ta 1,5 sezon top koşturduktan sonra ayrılan ve Lille ile anlaşan Burak Yılmaz, Fransa'ya uçtu. Yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için yola çıkan tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Burak Yılmaz, önümüzdeki günlerde Lille ile resmi sözleşme imzalayacak. Öte yandan golcü oyuncu, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan sonra Lille'de forma giyen 3. Türk oyuncu olacak.