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        Haberler Spor Futbol Lille: 2 - Aston Villa: 1 (3-4 penaltılar) | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lille: 2 - Aston Villa: 1 (3-4 penaltılar) | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Aston Villa, normal süresi ve uzatmaları 2-1 sona eren maçta Lille'yi penaltı atışları sonucu mağlup ederek yarı finale yükseldi. Aston Villa'nın tek golü ise Matty Cash'dan geldi. Fransız ekibinin gollerini ise milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ve Andre attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 22:44 Güncelleme: 19.04.2024 - 00:20
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        Yusuf'lu Lille penaltılarda elendi!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Aston Villa, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Toplamda elde edilen 3-3'lük skorun ardından mücadele uzatmalara gitti. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de skor değişmezken, karşılaşma penaltı atışlarına gitti.

        Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Aston Villa, adını yarı finale yazdırdı.

        Fransız ekibi Lille'in maçtaki gollerini 15. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile 67. dakikada Benjamin Andre kaydetti. İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın golü ise 87. dakikada Matty Cash'ten geldi.

        Lille'de top koşturan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 86 dakika sahada kaldı. Sezon başında Galatasaray'dan İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transferi gerçekleşen Nicolo Zaniolo ise sakatlığı nedeniyle 28. dakikada yerini Morgan Rogers'a bıraktı.

        FİORENTİNA YARI FİNALDE

        Öte yandan 19.45 seansında oynanan diğer maçta İtalyan ekibi Fiorentina, 0-0'ın rövanşında Çek temsilcisi Viktoria Plzen'i normal süresi golsüz biten maçın uzatmalarında 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İtalyan ekibine yarı finali getiren golleri 92'de Nicolas Gonzalez ve 108. dakikada Cristiano Biraghi attı.,

        CLUB BRUGGE YUNANİSTAN'DA TURLADI

        UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Club Brugge, evinde 1-0 mağlup ettiği PAOK'u rövanş maçında deplasmanda da 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Belçika ekibine yarı finali getiren golleri 33 ve 45. dakikalarda Ferran Jutlga attı.

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