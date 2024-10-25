Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık "Lifli gıdalar kanser riskini azaltıyor" | Sağlık Haberleri

        "Lifli gıdalar kanser riskini azaltıyor"

        Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yeterli lif tüketmenin bağırsak sağlığına katkı sağlamasının yanı sıra kötü kolesterolü düşürdüğünü, kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve bazı kanserlerle ilgili riski azalttığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:52 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Lifli gıdalar kanser riskini azaltıyor"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, lif ve fermente gıdaların bağırsak mikrobiyomuna yardımcı olarak daha iyi sağlık ve ruh haline katkıda bulunduğu ve sağlıklı sindirimi korumaya yardımcı olduğu için öğünlere daha fazla eklenmesini tavsiye etti.

        Bağırsak mikrobiyomunun kolon yani kalın bağırsakta yaşayan bakteriler, virüsler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalardan oluştuğunu belirten Diyetisyen Gündüz, “Ne yediğiniz, soluduğunuz hava, nerede yaşadığınız ve diğer birçok faktör bağırsak mikrobiyomunun yapısını etkiler. Bazı uzmanlar onu gizli bir organ olarak düşünür çünkü vücudun birçok önemli işlevinde rol oynar. Örneğin bağışıklık sisteminin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olmak, kronik iltihabı azaltmak, bağırsak hücrelerini sağlıklı tutmak ve düzenli bir diyete dahil olmayabilecek bazı temel mikro besinleri sağlamak bu işlevlerin başında gelir” dedi.

        REKLAM

        Bağırsağın, bağırsak-beyin eksenindeki yollar aracılığıyla beyinle iletişim kurduğuna dikkat çeken Gündüz, bağırsak mikrobiyomundaki değişikliklerin, depresyon ve anksiyete gibi ruh hali ve ruh sağlığı bozukluklarıyla ilişkilendirildiğini ancak, bu değişikliklerin doğrudan bu tür sorunlara neden olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadığını ifade etti.

        "YETERLİ LİF TÜKETİMİ, KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR"

        İşlenmiş gıdaların en az seviyeye indirildiği, sağlıklı bir diyetin sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu için anahtar olduğunu belirten Gündüz, lif ve fermente gıdaların burada önemli roller oynayabileceğini dile getirdi.

        Lifin ana görevinin, dışkıyı yumuşatarak ve hacim ekleyerek sindirimi daha pürüzsüz hale getirmek ve bağırsaklardan hızla geçmesini sağlamak olduğunu anlatan Diyetisyen Gündüz, “Ancak lifin mikrobiyomunuz ve genel sağlığınız için başka faydaları da vardır. Yüksek lifli bir diyet, vücut ağırlığını kontrol altında tutmaya yardımcı olur ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürür. Araştırmalar, yeterli lif tüketmenin kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve bazı kanser riskini azalttığını bulmuştur” diye konuştu.

        "LİFİN TÜRÜNDEN ZİYADE MİKTARI ÖNEMLİ"

        İki tür lif olduğunu söyleyen Diyetisyen Gündüz, çözünmeyen lifin tok hissetmenize yardımcı olup düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ettiğini ve çözünür lifin ise kolesterolü ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğunu belirtti. Ancak son araştırmalara göre lif türünden ziyade diyetteki toplam lif miktarına odaklanmak gerektiğini sözlerine ekledi.

        Lif formülünün çok basit olduğunu, tüketilen her bin kalori için 14 gram lif almak gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Gündüz, yiyeceklerdeki lif miktarları hakkında şu bilgiyi verdi: “Her besinin farklı lif miktarı vardır. Örneğin bir orta boy muz yaklaşık 3 gr lif içerirken, bir kase yulaf 16.5 gr lif içerir. 1 tabak ıspanak yemeğinde 2.5 gr iken, bir orta boy domateste 15 gr vardır. Orta boy bir enginar 7, bir kase brokoli 2.5, bir kase havuçta 3.5 gr lif bulunur.”

        "BOL SU İÇTİĞİNİZDEN EMİN OLUN"

        Diyetisyen Gündüz, günlük kalori alımının, yapılan fiziksel aktivite seviyelerine bağlı olarak değişebileceğini hatırlatarak diyetine lif içeren daha fazla yiyecek eklemeye çalışan kişilere ise şunları anlattı: “Lif açısından zengin yeni alışkanlıklara yavaş yavaş alıştığınızdan ve bol su içtiğinizden emin olun. Sindirim sisteminiz, çok fazla ve çok erken yemek yemenin neden olduğu gaz, şişkinlik, ishal ve mide kramplarını önlemek için yavaşça adapte olmalıdır. Vücudunuz bir hafta veya daha sonra kademeli olarak artan liflere uyum sağlayacaktır.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        Tetiği çeken de saldırıya uğrayan da sakin!
        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
        ABD'de seçim yarışı başa baş gidiyor!
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        İş ortağına kurşun yağdırdı: "Normalde karıncayı bile incitmem"
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        Küçük Prens, büyük fiyat!
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        Kahraman Muhammet, arkadaşını kurtardı!
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        "Avrupa Ligi'ne tutundu"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Geleceği tahmin mi ettiler?
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Habertürk Anasayfa