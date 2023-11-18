Lifli besinler nelerdir?
Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve baklagillerde bulunan lif, kabızlığı önleme özelliğiyle bilinir ancak lif içeren gıdalar, sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olur, diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser türlerini azaltma gibi diğer sağlık yararları da sağlar. işte bol bol tüketmeniz gereken 20 lifli besin...
- 1
Uzmanlar, sık sık lifli gıdalar tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Peki, lifin sağlık için neden bu kadar önemli olduğu yeterince biliniyor mu? Mayo Clinic'e göre; esas olarak meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve baklagillerde bulunan lif, kabızlığı önleme özelliğiyle bilinir ancak lif içeren gıdalar, sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olur; diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser türlerini azaltma gibi diğer sağlık yararları da sağlar.
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Amerika'da sağlıklı beslenme üzerine yayın yapan Eatthis.com'un haberine göre; işte bol bol tüketilmesi gereken 20 lifli besin...
- 3
Tahıl
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- 4
Portakal
- 5
Badem
- 6
Muz
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- 7
Mısır
- 8
Havuç
- 9
Armut
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- 10
Kuru incir
- 11
Kakao
- 12
Antep fıstığı
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- 13
Enginar
- 14
Bulgur
- 15
Yulaf ezmesi
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- 16
Tatlı patates
- 17
Brokoli
- 18
Bezelye
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- 19
Avokado
- 20
Nar
- 21
Elma
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- 22
Soya fasulyesi