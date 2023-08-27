Lif oranı yüksek besinler
Lifler, sağlık açısından büyük önem taşır. Bağırsaklardaki iyi bakterilerin beslenmesini sağlayan lifler; sindirim sistemini düzenler, kabızlığa yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır.
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100 gram avokadoda 6,7 gram lif bulunur.
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100 gram muzda 2,6 gram lif bulunur.
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100 gram enginarda 5,4 gram lif bulunur.
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100 gram barbunyada 6,8 gram lif bulunur.
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1 kase brokolinin 2,4 gramı liftir.
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100 gram çiğ armutta 3,1 gram lif bulunur.
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100 gram nohutta 7,6 gram lif bulunur.
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100 gram tatlı patateste 2,5 gram lif bulunur.
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Bir kase pancarın 3,8 gramı liftir.
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100 gram yulafta 10,1 gram lif bulunur.
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100 gram elmada 2,4 gram lif bulunur.
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100 gram çiğ bademde 13,3 gram lif bulunur.
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100 gram bitter çikolatada (yüzde 70-84 kakao oranı olan) 10,9 gram lif bulunur.
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100 gram mercimekte 7,3 gram lif bulunur.
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100 gram havuçta 2,8 gram lif bulunur.
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1 kase frambuaz 8 gram lif içerir.
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1 kase Brüksel lahanasının 3,3 gramı liftir.
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100 gram kuru bezelyede 8,3 gram lif bulunur.
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100 gram çilekte 2 gram lif bulunur.
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100 gram kinoada 2,8 gram lif bulunur.
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100 gram patlamış mısırda 14,4 gram lif bulunur.
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