Lider Başakşehir, Antalya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi. Belek'te kamp yapacak olan turuncu-lacivertli ekip, 15 Ocak tarihine kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde kampını gerçekleştirecek olan Başakşehir kafilesinde, bugün resmi sözleşmeyi imzalayan Robinho yer almadı. Brezilyalı yıldız, Başakşehir kampına daha sonra katılacak.

Öte yandan Medipol Başakşehir, Antalya'ya Galatasaray ile aynı anda geldiği için güvenlik önlemleri sebebiyle havalimanında VIP kapısından çıkış yaptı.