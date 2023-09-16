Libya'da binlerce kişinin öldüğü sel felaketinde toplu mezarlar kazıldı
Libya'nın Derne kentindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler içinnntoplu mezarlar kazıldı.
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Libya'nın Derne kentindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için kentin bazı bölgelerinde görevli ekipler tarafından toplu mezarlar kazıldı.
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Kılınan cenaze namazının ardından selde vefat edenlerin bedenleri açılan mezarlara gömüldü.
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Libya'da 10 Eylül'de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketi, ülkenin doğusundaki kentlerden en çok Derneyi etkilemişti.
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Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını bildirirken, ölü veya kayıp toplam sayının 20 bini bulacağı tahmin ediliyor.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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