Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Libya'da binlerce kişinin öldüğü felaket sonrası toplu mezarlar kazıldı

        Libya'da binlerce kişinin öldüğü sel felaketinde toplu mezarlar kazıldı

        Libya'nın Derne kentindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler içinnntoplu mezarlar kazıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Libya'nın Derne kentindeki sel felaketinde hayatını kaybedenler için kentin bazı bölgelerinde görevli ekipler tarafından toplu mezarlar kazıldı.

        • 2

          Kılınan cenaze namazının ardından selde vefat edenlerin bedenleri açılan mezarlara gömüldü.

        • 3

          Libya'da 10 Eylül'de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketi, ülkenin doğusundaki kentlerden en çok Derneyi etkilemişti.

        • 4

          Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını bildirirken, ölü veya kayıp toplam sayının 20 bini bulacağı tahmin ediliyor.

        • 5

          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        • 6
        • 7
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Kamyon, kamyoneti biçti! 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Alacaklılarını kaçıran zorbalar işkenceyi kayda aldı!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        Erden Timur'dan transfer açıklaması
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek
        Galatasaray, Samsunspor'u konuk edecek
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Habertürk Anasayfa