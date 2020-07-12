Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, askeri bölge komutanlarıyla Sirte-Cufra bölgesinde devam eden operasyonları görüştü.
Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, Trablus Askeri Bölgesi Komutanı Tümgeneral Abdulbasit Mervan, Orta Bölge Komutanı Tümgeneral Muhammed el-Haddad ve Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal ile bir araya geldi.
Görüşmede, genel olarak ülkedeki askeri durum, Sirte-Cufra bölgesine yönelik operasyonların seyri ve kurtarılan bölgelerde güvenliğin temin edilmesi konuları ele alındı.
Görüşmede ayrıca, dost ülkelerle ortaklık programları kapsamında Libya ordusunun savunma kapasitesinin geliştirilmesi masaya yatırıldı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 8 Temmuz'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda yaptığı konuşmada, Libya'da taraflara gecikmeksizin ve koşulsuz müzakerelere başlama çağrısı yaparak, ''Bunun için ilk önemli adım Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması olabilir." demişti.
Libya ordusu, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için 6 Haziran'da "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.
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